Clayton Ravine est ce que j'appelle communément un groupe sympathique. Attention, rien de péjoratif ici. Ce que je veux dire, c'est que le type de groupe que je pourrais écouter toute la journée sans pour autant crier au génie. Formation franco-américaine originaire de la région parisienne, et bercée comme beaucoup d'entre nous (je parle aux jeunes quadra, hein) par l'indie rock des années 90 (Pixies, G. Love and Special Sauce et j'en passe), Clayton Ravine vient de publier Safe and sound, son deuxième EP. Qui est, tu l'auras compris, sympathique. Un EP avec de bonnes chansons qui ne font pas sauter au plafond mais qui regorgent de mélodies qui vont bien ("Let me out"), de riffs qui claquent (le lofi "Winter in the sun", l'excellent "Daisies in the sky") et même de passages touchants ("Lioness", "So confused"). Des chansons qui font le boulot, si je puis dire. Les influences sont clairement en provenance des Etats-Unis (d'où est originaire le chanteur John et ça s'entend !), les guitares sont cristallines, les morceaux sont entraînants sans être bruyants et au final, nous voilà avec un EP équilibré, bien pensé et annonciateur de belles choses pour la suite des aventures. Sympathique quoi !