Je ne sais qui, entre Marius, Kamil, Yann et Alexis, a un Master en marketing mais quand tu tombes sur le premier LP de Clavicule, dénommé Garage is dead, eh bien tout est fait pour te donner envie de glisser la rondelle dans le lecteur. D'abord parce que Clavicule, comme patronyme, c'est original, incongru et ça se retient trop facilement. Ensuite parce qu'avec Garage is dead, tu comprends qu'ils sont plutôt dans le registre rock garage et qu'en plus ils ont de l'humour (comme quoi, genre qu'il serait mort, le garage, mais en fait non). Enfin, avec le superbe visuel, œuvre du collectif graphiste parisien au nom tout aussi inventif et génial (Arrache toi un œil), qui n'est pas sans rappeler les covers des fanzines du siècle dernier, on a là un produit très prometteur entre les mains. Mais le packaging c'est sympa, mais ce n'est pas forcément un gage de qualité. Tu peux acheter une belle bouteille estampillée Bordeaux Château de Saint Sulpice des Hautes Vignes à l'emballage ronflant comme un grand cru et te retrouver avec un mélange de vinasse de table occitan coupé avec une production de vinaigre andalou.



Eh bien pour le Garage is dead de Clavicule, c'est encore meilleur quand c'est ouvert, car ce premier album est encore plus jouissif à l'écoute. Un vrai rock garage qui sait varier les plaisirs autant que le kraken en colère sur la pochette a de tentacules. De grosses guitares grunge, des parties un peu psyché, quelques excitations presque punk, d'autres parties plus rock, mais même quand le quatuor rennais calme un peu le jeu, il y aura toujours un gros coup d'accélération pour ne pas nous laisser de répit. Un chant en anglais toujours à fond, qui accompagne cette belle énergie envoyée tout au long des 10 tracks pour trois quarts d'heure d'une belle production variée à souhait. Il y aura de la rage, il y aura des refrains entraînants, il y aura des guitares qui envoient du bois ou qui virevoltent dans des parties plus ou moins débridées. En définitive, si Marius, Kamil, Yann et Alexis proposent un si bel emballage, c'est juste pour être au même niveau que le produit proposé. Quand on veut être cohérent et qu'on propose un aussi bon album, autant le proposer avec un packaging à la hauteur.

Eric