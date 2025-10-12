Je ne vais pas y aller par quatre chemins, j'ai adoré le premier album de Claire Days que j'ai eu la chance de voir plusieurs fois sur scène. Son talent est indéniable, et sa nouvelle collaboration avec Fink sur ce nouvel album, I remember something, témoigne de son sérieux et de son engagement artistique. La composition sur ce deuxième opus reste intime. Les mots sont choisis avec soin, créant une atmosphère envoûtante. La pochette de l'album, où l'on voit la mère de Claire jouant de la guitare, reflète parfaitement l'esprit de cet opus. Il y a plus de deux ans, Claire Days nous avait déjà conquis avec son album Emotional territory, une œuvre qui portait magnifiquement bien son nom. L'autrice-compositrice-interprète lyonnaise avait su se démarquer par sa sensibilité et son talent brut, nous offrant un voyage musical intime et poignant. Depuis, elle a grandi, partageant la scène avec des artistes de renom tels que Sigur Ros, November Ultra, Fink ou plus récemment Clou au Trianon où j'ai eu la chance de pouvoir la photographier. Aujourd'hui, avec l'arrivée du printemps, Claire Days revient marquer son territoire (émotionnel) avec I remember something, un album qui promet de nous transporter une fois de plus dans son univers envoûtant.



Dès les premières notes de "Help you", le ton est donné. La voix douce et mélodieuse de Claire Days nous enveloppe, tandis que les arrangements atmosphériques, co-réalisés par Fink, nous plongent dans une ambiance apaisante. L'indie folk de Claire Days continue de mettre du baume au cœur, avec des compositions qui semblent flotter dans l'air, légères et réconfortantes. Difficile ne pas parler d'"Archeology", l'un des climax de l'album qui décrit avec beaucoup de pertinence cette impression de reconnaitre un être cher dans la foule tout en sachant qu'on se trompe. I remember something est un album photos de souvenirs, de fragments de vie que Claire Days met en musique avec une délicatesse infinie. Chaque chanson est une histoire, un instant capturé et sublimé par sa plume poétique. Mais Claire Days ne se contente pas de rester dans sa zone de confort. Elle ose également des incursions dans l'indie pop, ajoutant des touches de couleur à son univers folk. "Her name means story" dépareille un peu sur cet album ou plutôt ouvre un champ plus pop et révèle une autre facette de l'artiste que je ne soupçonnais pas. Ces explorations musicales témoignent de sa singularité et de son désir de nous emmener toujours plus loin. Des titres comme "On a fait la paix" et "Mauvais voyage", interprétés en français, ajoutent une dimension supplémentaire à l'album, nous rappelant que la musique de Claire Days est universelle, capable de toucher les cœurs au-delà des frontières linguistiques.



En conclusion, I remember something est un album qui se distingue par sa nostalgie et sa sincérité. Claire Days nous offre ici une œuvre magnifique, où chaque chanson est une perle de douceur et de poésie. C'est un album à écouter les yeux fermés, à savourer comme un moment précieux. Un voyage musical aussi apaisé et chaleureux, on en redemande volontiers. Sans aucun doute, I remember something est l'un des albums de l'année, du moins parmi MES albums de l'année.