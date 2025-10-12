Il y a des artistes qui rentrent dans vos vies par hasard et qui deviennent essentiels. C'est le cas de Claire Days. Je serais incapable de savoir comment j'ai découvert sa musique. Ce que je sais, c'est qu'elle me parle, m'accompagne et m'accompagnera. À l'heure où la langue anglaise est cantonnée dans les médias à des "he's a good guy", "bad decision" ou autre phrase "sujet verbe complément" du président américain, Claire Days possède une écriture étirée et réfléchie et elle utilise des phrases qui touchent plus que des mots chocs. Plus que les mots, Claire sait également dompter sa guitare classique et lorsque le tout est réalisé sous l'œil expert de Fink, le cocktail ne peut être qu'enivrant. Entretien pour la sortie de son second album I remember something.

Claire Days Ton nom de scène, Claire Days, évoque des expressions anglaises très imagées. Pourquoi cette orthographe et qu'est-ce que ce nom représente pour toi ?

Ce nom représente tout d'abord une forme de mise à distance vis-à-vis de mon "vrai" nom. Quand j'ai dû choisir un "pseudo" musical, j'exerçais un autre job à plein temps, je cherchais quelque chose qui puisse porter mon prénom, être poétique, et ne vouloir rien dire ! Ou du moins, laisser la place à l'imaginaire. J'ai trouvé un dénominateur commun à deux expressions anglaises que je trouvais cools : dog days (la canicule) et salad days (formule poétique indiquant un âge d'insouciance, de jeunesse). J'ai récupéré le "days", que j'ai accolé à mon prénom. C'est pour ça que Claire days s'écrit avec un d minuscule. Le "days" n'est pas un nom de famille.



Tu as grandi avec la guitare classique et des disques de punk et de hard rock. Comment ces influences opposées se retrouvent-elles dans ta musique aujourd'hui ?

La guitare classique m'a ouvert des portes vers la musique acoustique, la mélodie, le toucher, la dissonance. Là où le punk rock et le hard rock m'ont transmis des sensations de puissance, de volume, de dépassement, d'étourdissement. Aujourd'hui, j'écris toujours mes chansons avec ma guitare classique. Et je pioche dans d'autres influences dont le rock pour la phase d'arrangement et de production. Sur scène, les deux guitares, classique et électrique, coexistent.



Tu as un parcours un peu atypique, avec des études en traduction avant de te consacrer pleinement à la musique. À quel moment as-tu su que c'était ta voie ?

Je l'ai su enfant (sourire). Je l'écrivais dans mes carnets en primaire : « Je veux être chanteuse de rock ». J'ai toujours écrit des chansons et voulu en faire mon métier. Mais quand il a fallu choisir des études, j'ai fait des choix prudents et conventionnels parce que je ne savais pas qu'artiste pouvait être un métier. La musique s'est imposée avec fracas dans ma vie vers 24 ans, après être entrée sur le marché du travail en tant que traductrice, et avoir senti au fond de moi que j'allais m'ennuyer toute ma vie. Il n'y a pas eu de déclic précis, mais la lente sensation de ne pas être à sa place et de devoir trouver une porte de sortie.



I remember something est ton deuxième album (avec des EPs). En quoi se distingue-t-il du premier ?

Je n'aime pas trop comparer les disques parce que tout est pareil et tout est différent. Tout est pareil, dans le sens où ce sont des chansons écrites en guitare-voix, puis arrangées avec des copains musiciens, avant d'être enregistrées et compilées sur un support. L'effort est similaire et la source est la même (mon imaginaire, mes émotions). L'équipe est d'ailleurs quasiment inchangée : Fink à la co-réalisation, Cyril Billot à la basse et contrebasse, Rémy Kaprielan à la batterie, Ugo Del Rosso aux claviers et aux guitares, Karim Attoumane pour les arrangements de cordes... Mais tout est différent parce qu'on évolue et que notre regard change. Et chaque chanson est unique et chaque prise aussi. Si je devais trouver un point de comparaison intéressant, ce serait la manière de faire. Le premier album a été enregistré pendant les années 2020 et 2021 où il était compliqué de se réunir, c'est donc le résultat d'un processus morcelé. Le deuxième album a été enregistré en un mois et demi entre avril et juin 2024, d'abord tous ensemble dans un studio en Ardèche pour les arrangements et l'enregistrement, puis solo chez moi (pour la suite des arrangements et l'ajout de deux morceaux).



Tu as glissé une piste hors tracklist "I remember something" à la dernière sur les supports physiques et sur ton bandcamp, pourquoi cela ? La chanson éponyme ne devait pas être sur l'album ou tu as décidé du nom de ton album avant que la chanson ne voie le jour ?

C'est une longue histoire ! Je vais essayer de résumer ainsi : J'ai écrit la chanson "I remember something" juste avant d'entrer en studio en me disant que cette chanson est le chaînon manquant de l'album, car elle résume tout. Au final, on ne l'a pas enregistrée. J'ai choisi de garder son nom pour nommer l'album. Puis, le 31 décembre 2024, alors que je devais envoyer tous les fichiers pour le pressage CD et vinyle de l'album, j'ai eu un regret. J'ai vite enregistré la chanson chez moi et je l'ai ajoutée, en tant que piste cachée.



Claire Days Tes arrangements oscillent entre douceur folk et envolées rock plus intenses. Comment trouves-tu l'équilibre entre ces deux facettes ? "Her name means story" semble délaisser le folk pour la pop ?

Je me laisse totalement libre ! Il n'y a pas d'équilibre ou de déséquilibre, il faut faire les choses comme on les sent, comme on les entend. "Her name means story" est justement un morceau sur les contradictions, les ambivalences qui coexistent. Le "je" fluctue sans cesse.



En studio, tu travailles souvent avec les mêmes musiciens. C'est important pour toi de t'entourer d'une "famille musicale" ?

Oui ! Toute cette aventure musicale est un travail hautement collectif. Alors, autant être bien accompagnée.



Tu travailles avec Fink depuis ton premier album. Qu'est-ce qu'il a apporté à ta musique et à ton approche artistique ? Et comment vous êtes-vous rencontrés ?

On s'est rencontrés à l'occasion de son concert au Trianon à Paris à l'automne 2019. Depuis, on a réalisé mes deux albums ensemble, il a mixé mon EP en français (A l'ombre), il a fait un remix de ma chanson "Are we a team ?". J'ai fait ses premières parties... La relation a pris différentes formes au fil des années, à mesure que je grandissais dans mon rapport à mes chansons et à ma "carrière"... Il m'a apporté son regard, des idées, de la confiance, de l'enthousiasme. Comment faire les choses ? Pourquoi ? Pour qui ? C'est une collaboration artistique dans le sens où il joue sur mes albums, on a arrangé des morceaux ensemble, il a mixé mon EP français, etc., mais c'est aussi simplement une relation humaine d'échanges et d'entraide.



Dans une de tes récentes newsletters tu indiques : « Je suis actuellement à bord du tourbus de Fink, dont je fais la première partie sur quelques dates aux Pays-Bas. Si on m'avait dit que je sortirais un jour un album que j'ai co-réalisé avec Fink, pendant une tournée avec lui, dans un tourbus (comme dans les films, me disent mes amies), je crois que j'aurais dit : allez, stop. » Que dirais-tu à la Claire Moreau de l'époque ?

Que la vie est surprenante ! Qu'il faut tout essayer. Et que le hasard joue un grand rôle dans les trajectoires.



On sent une vraie sensibilité dans ta musique, mais aussi une certaine force. La scène est-elle un exutoire pour toi ?

L'exutoire, c'est écrire des chansons et de la musique. La scène, c'est autre chose, un outil, un vecteur.



Dans ta dernière newsletter, tu évoques un travail presque collaboratif avec ton public sur la notion de réussite. Comment vois-tu cette interaction avec ton audience ?

J'essaie d'entrer en contact virtuel avec les personnes qui suivent mon travail, d'une autre façon qu'à travers les likes. Comme je tiens une newsletter dans laquelle je réfléchis en écrivant, ou j'écris en réfléchissant, sur des thèmes qui touchent de près ou de loin à la création, j'ai eu l'idée de recueillir des témoignages, des poèmes, des recommandations artistiques sur le thème de la notion de réussite personnelle. J'ai ensuite compilé tout ça dans un grand texte. Cette interaction m'a fait du bien. Notamment car ça nous permettait de sortir d'une relation unilatérale (des gens aiment ma musique et me le font savoir, et je leur dis merci / on réfléchit ensemble à un même sujet pour co-construire une réflexion) et de parler d'interrogations communes.



Ton rapport à la réussite semble teinté d'une certaine ambivalence, entre l'envie d'évoluer et la méfiance face à l'obsession du "toujours plus". Y a-t-il des artistes ou des parcours qui, à tes yeux, ont réussi à trouver un équilibre inspirant sur cette question ?

Laura Marling ! Ou de façon générale, tous les parcours qui privilégient la création à l'ascension, qui n'ont pas peur de se replier pour créer.

Merci Claire pour l'accréditation du Trianon, ta disponibilité et ta musique.

Photos : JC Forestier