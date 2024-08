Tout en découvrant Cinq de Chromb!, je me suis amusé à relire la chronique que j'avais écrite sur 1000, l'album que le quatuor de Lyon avait sorti en 2016. C'est hallucinant de constater à quel point je ne changerais pas un seul mot pour décrire ce nouveau méfait qu'ils ont sorti en fin d'année dernière. Chromb! est décidemment incorrigible, c'est toujours autant la fête du slip dans leurs albums. Croyez-moi, il va vous falloir faire preuve de sang-froid pour affronter toutes ces excentricités composées par Antoine Mermet (sax, synthé et voix) et Lucas Hercberg (basse et voix). Ce cinquième album est un renversant et ubuesque gloubi-boulga, cohérent et incohérent à la fois, terriblement créatif jusqu'à l'excès dans lequel se mêlent des morceaux se laissant aller à des enfantillages avec des compositions expérimentales totalement barrées relevant de la performance. Même après plusieurs écoutes attentives au compteur, on ne sait encore pas vraiment sur quel pied danser pour vous dévoiler notre avis définitif sur ce disque. Moins facile d'accès (!) que 1000 (on ne parlera pas de Le livre des merveilles, sorti en 2020, que nous n'avons pas reçu à la rédac à l'époque), Cinq semble être à des années-lumière tant il se démarque par son manque... de style. Car Chromb! fait du Chromb!.

Ted



Publié dans le Mag #60