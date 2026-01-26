On va faire un petit voyage, enfin un long et beau voyage, d'une vingtaine d'années, mais on va partir en 2025 et remonter le temps. Comme ça, pas de cliffhanger, pas de plot twist, on va avancer en terrain conquis. Ce n'est pas l'étrange histoire de Benjamin Button, c'est la belle aventure de Chinese Man. Et on commence par cette apothéose musicale qui est sortie ce 27 juin 2025 : ce brassage electro hip-hop dub world jazz qui invite dans ce mix géant (m'en fous je les cite tous) : ASM, La Yegros, Stogie T, Miscellaneous, Tha Trickaz, O.B.F., Chill Bump, Stylo G, GREG, Rumble, Manudigital, Matteo, Youthstar, KT Gorique, Théo Perek, General Eletricks, Lorkestra et Las Cometas. Tout ce beau petit monde rejoint le trio de Chinese Man pour refaire le match de 2024.



Parce qu'en 2024 était sorti le LP We've been here before avec son lot de guests dont nombreux ont déjà été cités dans le paragraphe précédent, et qui proposait 13 titres electro hip-hop toujours plus variés et savoureux. Et en 2025, pour les 20 ans du groupe, Chinese Man reprenait la galette et y allait d'une bonne revisite avec son lot de live, de remix et d'inédits. On y retrouve notamment "Too late" en total brass band, "¡Que sí!" qui devient "Aguita", ou "Salune" remixés délicatement, ou des tracks un peu plus anciens en live ("I've got that tune" ou "Pills of your ills") ou remixés ("Get up"), et puis quelques inédits histoire de rendre l'anniversaire complet.



Car oui, c'est bien pour un anniversaire qui salue les 20 ans d'existence de Chinese Man que nous avons la joie de profiter de ce We've been here before 2. Ce trio d'Aix en Provence composé de High Ku, Mateo et Sly qui promène sa musique assez unique, qui semble passer l'éponge sur la terre pour s'imbiber de tous les sons du monde. Une base electro hip-hop qui aime bien voyager parfois vers des contrées latines ou orientales, mais peut lâcher un titre de pur electro dub, en invitant parfois quelques rappeurs, raggamen, chanteuses. Et depuis leur formation en 2004, ce sont quelques albums studio, live mais surtout des projets collectifs, comme les fameuses Groove Sessions, qui ont alimenté le riche catalogue des Aixois. Mais si vraiment tu ne connais pas Chinese Man, cherche juste le titre "I've got that tune" sur n'importe quel moteur de recherche, et le fameux "Ah ? Mais c'est eux ça ?", te montera rapidement au ciboulot, même si ce n'est qu'un infime aperçu de leur univers.



Et je t'ai dit que les clips étaient de sympathiques courts métrages d'animation ? Alors, comme en plus des oreilles, tu as des yeux, ben y'a plus qu'à. Enfin, je t'oblige pas, mais ce serait dommage de rater la mise en clip, comme ce serait dommage de ne pas passer souhaiter un bon anniversaire à Chinese Man avec ce We've been here before 2, et de ne pas profiter de cet album collectif pour faire un retour sur ces 20 belles années de production musicale.

Eric

Publié dans le Mag #67