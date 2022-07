Il s'est fait attendre, le nouveau disque du Chemin de la Honte, groupe comprenant dans ses rangs le duo Delacave (Seb Normal et Lily Chansard), est sorti en décembre dernier en autoproduction. On a voulu savoir si les impressions des deux compères sur cet album étaient aussi froides et dénonciatrices que celui-ci.

La première et dernière fois que j'ai entendu parler du Chemin de la Honte commence à dater, c'était à Mains D'œuvres pour la soirée Sale et Sauvage en 2016. À l'époque, je me souviens d'un groupe post-punk qui, je vous l'avoue honnêtement, ne m'avait pas plus emballé que ça, cela étant dû peut-être au contexte. Aujourd'hui, je découvre sans a priori Un château perpétuel, plus "cold" à mon sens et là, ça fait mouche direct ! Ma question est simple : Que s'est-il passé entre 2017 et maintenant pour Le Chemin de la Honte ?

Seb (batterie, claviers) : Qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être l'envie de faire des morceaux avec des structures moins évidentes, des phases moins binaires, plus alambiquées, des thèmes et mélodies moins attendues. Mais peut-être aussi que pour toi le contexte de Sale et Sauvage n'était pas le plus adapté pour découvrir Le Chemin de la Honte, c'est un peu difficile Mains D'œuvres pour le public, en tout cas lors de ces gros événements.

Lily (basse, voix) : En effet, peut être que la situation d'enregistrement en studio et la celle du live sur scène en festival sont des opposés de conception sonore et il en découle une différence majeure. Le huis clos du studio permet la répétition des moments et comprend plus de temps à disposition, face au concert où l'exercice devrait être celui d'un robot : jouer impeccablement et implacablement pendant une heure en faisant fi de l'état d'esprit et l'état physique. L'intention et l'implication dans Le Chemin de la Honte restent la même depuis le début, pour ma part, je fais cette musique avec mon cœur.



Dites-moi si je me trompe, les formations du Chemin de la Honte et de Delacave sont-elles les mêmes ? Est-ce que c'est une chose simple d'arriver à faire une distinction entre les deux formations quand vous êtes en phase de composition ou de réflexions créatives, même si au final leurs styles sont différents en soi ?

Seb : Oui tu te trompes ! Delacave, c'est juste Lily et moi, Le Chemin de la Honte c'est avec deux autres personnes, auparavant Stéphane Calin, que Daniele Venoux a remplacé, et Olivier Lantelme. Du coup, oui, la distinction se fait aisément.

Lily : Oui ce sont bien deux projets complètement différents. Même si nous y sommes Seb et moi présents, c'est la seule similitude.



Le Chemin de la Honte chante en français, alors que Delacave s'exprime en anglais. Comment vous choisissez la façon de communiquer, la langue, selon le groupe dans lequel vous opérez ?

Lily : Delacave est un groupe plus ancien que Le Chemin de la Honte. Les textes y sont plus personnels, la traduction aléatoire du français vers l'anglais permet de faire barrière vers l'intimité. Le Chemin de la Honte est plus cru. La langue française est plus tranchante, je trouve, dans sa prononciation et sa sonorité. Le Chemin de la Honte raconte, pense et dénonce. Delacave enveloppe, panse et répare.



J'arrête avec les comparaisons, passons au sujet principal : Un château perpétuel dont la sortie a été actée au 3 décembre. Il s'agit de votre deuxième album depuis l'éponyme de 2015. Est-ce que c'était un projet qui avait été mis de côté ? Ou alors il s'agit plutôt d'une sortie retardée ?

Seb : Les deux. Ce projet avait été mis en quelque sorte de côté alors que nous avions plus de travail avec Delacave pour la sortie des deux derniers albums et les différentes tournées que nous avons faites. Parallèlement à cela, Stéphane n'avais plus du tout le temps, du coup le temps de remettre les choses en place avec Dan, composer de nouveaux morceaux ou achever ceux qui avaient déjà été entamés, les enregistrer, se rendre compte que ça ne colle pas, les retravailler, les mixer, ça nous a pris beaucoup de temps, sans compter la grosse pause de merde du Covid.



Seb, tu me disais que tu avais eu des soucis liés à la sortie du disque, certains labels étaient intéressés mais cela ne s'est pas fait. C'est si compliqué que ça de sortir un disque sur un label aujourd'hui ? Qu'en est-il de Danger Records qui avait sorti votre premier disque ?

Seb : Effectivement, plusieurs labels étaient intéressés pour sortir ce disque mais avec un délai de plus d'un an... il avait déjà été enregistrés deux ans auparavant, on trouvait ça beaucoup trop long trois ans pour finaliser un disque. En ce qui concerne Danger Records, on trouvait que l'orientation du groupe ne correspondait plus à ce que sort ce label.



Un château perpétuel est formé de titres assez longs dans la durée. J'ai l'impression que c'est justement ça qui fait sa force, les ambiances ont le temps de se dévoiler sans que ça sonne trop progressif ou que la densité sonore use l'écoute. Est-ce que cette longueur est "naturelle", voulue, et n'est-elle pas liée à votre façon de composer, car très souvent les titres longs viennent de jams ou d'une envie de vouloir exprimer le plus de choses possibles en un temps certain ?

Lily : Certainement, la possibilité réalisée de créer comme nous le souhaitons, et inscrire les morceaux dans leur durée choisie, naturellement choisie. L'avantage peut découler du fait de ne pas avoir besoin de compter le temps, comme sur scène, ou dans une sortie matérialisée (K7, vinyles, etc) : Prendre le temps, s'en libérer, voire l'oublier. Une réalité oubliée.

Seb : Et si l'on souhaite développer la répétition, les morceaux s'allongent tout naturellement.



Le titre de ce nouvel album est basée sur une peinture du même titre de David De Mille, qui est représentée justement sur la pochette. Pourriez-vous nous dire qui est David De Mille, quel rapport vous avez avec lui ou son art, au point de lui avoir rendu cet hommage ? Et pensez-vous que cette œuvre est le parfait pendant de votre musique, qui reconnaissons-le, est plutôt morose et glaçante.

Seb : Dave est un très vieil ami à moi, on habitait ensemble à Strasbourg cela remonte à vingt ans au moins, on avait monté un label de musique électronique ensemble avec d'autres amis, Byteburger Records. C'était un peu avant qu'on fonde la Grande Triple Alliance International de l'Est, dont il fait lui aussi partie. À cette époque, Dave faisait beaucoup de 3D, avec déjà beaucoup de monstres, beaucoup de symboles mélangés réappropriés. J'ai toujours adoré ce qu'il faisait. Tu peux aller traîner un peu là dessus, mais aussi ici, mais aussi découvrir sa version acide de Quake3.



Mon oreille est trop musicale pour que je puisse réellement faire attention aux textes, je m'en excuse car j'ai eu de la peine à essayer de comprendre ce que Lily chante et a écrit, d'autant plus que sa voix particulière et marquante m'a un peu hypnotisé pour le coup. D'où cette question : De quoi parle les textes concrètement ? Est-ce que tu relates des aventures vécues, des observations de la vie, ou tu es plutôt sur des formes de contes imaginaires ?

Lily : Les thèmes sont divers, ils viennent pointer un travers, une déviance qui peut entrainer des colères et tristesses. Le Chemin de la Honte emprunte, quant à lui, aucun chemin de traverse ! Le conte, le mythe sont l'histoire reconnue et entendue de tous et toutes. Ici, il ne s'agit bien que de la mienne, de ma propre interprétation des réalités et expériences personnelles, et/ou mondiales. Il est vraiment question des réalités, visibles et invisibles, à l'échelle individuelle, à l'échelle humaine.



L'album est en écoute libre et en téléchargement pour sept euros, une version vinyle est-elle disponible à la vente ?

Seb : Ça, on ne le sait pas encore. je t'avouerais qu'effectivement j'aimerais bien.



J'ai l'impression que "Toute distance" ne sera pas sur le vinyle. D'ailleurs en parlant de ce titre, il finit abruptement, c'était une volonté ou une heureuse erreur ?

Seb : Au départ, il ne faisait pas cette durée-là, l'ensemble de l'album entrait sur un vinyle, mais vu que les plans ont changés, je me suis lâché sur une version longue qui, pour le coup, se rapprocher du sens même du morceau. La distance s'élargit par étape mais ne peut pas s'estomper à l'infinie, et une fois qu'une certaine limite est franchie, c'est le précipice.



Seb, est-ce important pour toi de contrôler la production de tes albums à 100% ? N'es-tu pas ouvert à une collaboration ou à une oreille extérieure ?

Seb : Oui, c'est plutôt important pour moi. Je dirais même très important, voire maladif ! Je suis en général plutôt insatisfait des albums des autres groupes que j'ai eus (The Feeling Of Love entre autres, 1400 Points de Suture aussi) qui ont été réalisés dans des studios que nous ne connaissions pas et dont la production a été menée par plusieurs personnes en même temps, ça induit une sorte de consensus qui élague tout parti pris radical. Alors, oui effectivement, c'est égoïste mais je n'ai pour le moment pas trouvé d'autres alternatives.



Vous pensez que vous êtes les héritiers de qui en France ?

Seb : Aucune idée, on ne nous a rien donné, on a dû prendre



À quelle honte faites-vous référence dans votre patronyme ?

Seb : Le chemin de la honte, c'est un chemin alternatif à la départementale que tu prends en voiture pour rentrer quand tu es bourré. Il passe dans la forêt, il a beaucoup de lacets, il est super défoncé.

Lily : C'est une piste très sinueuse où des rochers viennent percuter le bas-de-caisse, si tu ne ralentis pas et ne réfléchis pas à la meilleure alternative possible. Il s'apprivoise, on y croise des animaux nocturnes dont les yeux renvoyant la lumière des phares hypnotisant. Il ne se prend que la nuit. La honte autobloque, mais au lieu de se terrer ou de tout prendre de front, elle oblige à se dévier, à trouver toujours d'autres chemins, d'autres possibilités.



Dernière question : à quoi va ressembler votre avenir proche et plus lointain avec Le Chemin de la Honte ?

Lily : On verra.

Seb : C'est encore une phase où nous avons beaucoup de travail avec Delacave.

Merci à Seb et Lily.

Photos : Ted

Ted