Dans le match des années 90 en Angleterre, Chasing Foxes n'a pas pris parti et a préféré prendre le meilleur des deux compétiteurs pour donner, 30 ans après, son interprétation d'un rock aux couleurs britpop. On retrouve donc une certaine nonchalance et la simplicité évidente d'Oasis, tout comme l'excitation et le son un peu plus saturé de Blur. Au petit jeu des influences, on peut élargir et trouver plein de petites choses chez d'autres groupes importants de la vague (l'énergie de Supergrass) mais ce serait réduire le quatuor à cette seule source d'inspiration alors que leur "Sweet psychotic orchestra" démontre qu'ils sont aussi allés chercher dans les années 60 ou 70 des plans très "rock" avec du groove et la volonté de faire bouger le public. La pop-rock anglaise n'a cessé de donner envie de faire (ou écouter) de la musique, le monde entier y est sensible, Angoulême n'échappe pas à la règle et les Chasing Foxes prouvent qu'on peut encore et toujours écrire de bonnes chansons dans le creuset de sa passion.

Oli