Dans la catégorie "méga retard", je dois avouer que là on fait très fort. Ce n'est pas tout à fait de notre faute (coucou à Simon, l'adorable boss d'Araki Records) mais on prend notre part de responsabilité quand même (sacrée rentrée de dingue !). Sorti en janvier 2022, Cavalcade, le nouveau disque des Nordistes de Charbon (le nom du groupe était tout trouvé) est un rock instrumental ouvrant ses frontières au post-rock, au math-rock avec un soupçon d'indie-emo-rock dans les guitares qu'on ressent par moments. Car la musique du trio est expressive, et l'absence de chant est compensé partiellement par ses petits leads de guitares, qui étaient au début de l'aventure réalisées à l'aide d'un clavier. Maniant le chaud et le froid, l'ombre et la lumière, Charbon balance des morceaux aussi aventureux que leurs propres noms ("Sa mère / Cheval des fosses", "Grisou gang bang", "Blah blah blah blah"), alterne des phases bien lourdes et énervées et dans l'instant d'après relâche la pression avec des petits labyrinthes rythmiques dans lequel on adore se perdre. Autant capable de nous plonger dans les abysses et la lenteur que de dérouler des petits passages funky, le groupe désoriente constamment. Charbon nous démontre qu'une fois de plus, la France est une terre fertile en termes de rock instrumental intrépide.

Ted

Publié dans le Mag #58