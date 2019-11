Psychose (Bates motel) et Massacre à la tronçonneuse (The Texas chainsaw massacre) continuent d'inspirer pas mal de monde (des Ramones à The Texas Chainsaw Dust Lovers) et le cross over de ces deux films cultes (tous deux écrits à partir de l'histoire vraie d'Ed Gein) illustre assez bien le monde imaginé par les deux habitués du rock/métal que sont Romain et Orel (l'un à la batterie, l'autre au chant et à la gratte). De la lourdeur (le côté redneck de la famille Sawyer qu'on imagine bien dans un family band avec chemises à carreaux, stetson et riffs stoner arrosés de bière) et une tension plus subtile (il est sympa Norman mais il y a un truc dans l'air qui me laisse perplexe) font de ce premier EP une réussite. Alors dans l'ensemble quand on s'amuse à coller des mélodies ultra puissantes et une agressivité bien sentie, on retombe forcément sur la référence Queens of the Stone Age mais ces derniers s'étant un peu ramollis ces derniers temps, on ira chercher des accointances du côté de 7 Weeks ou Headcharger pour caser ce duo Nanto/Rennais (oui, les deux peuvent s'associer aussi !). The Chainsaw Motel fait rimer cinéma glauque avec bon rock, espérons que la suite de leur carrière soit meilleure que celle de Tobe Hooper !

Oli