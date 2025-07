Visiblement en pleine créativité, Chafouin ne s'arrête plus ces derniers temps. Alors qu'un nouvel album est sorti le 1er avril, les Brestois nous avaient délivré deux disques en 2024, dont ce Trucs. La dernière fois qu'on vous en avait parlé, c'était pour Trois, quatre, album livré en mai 2023. Ça fait donc 4 disques en 2 ans, une belle prouesse. Mais alors que vaut ce Trucs ? Eh bien, on va dire que si tu connais un peu les garnements, tu ne seras pas vraiment surpris du résultat. Chafouin reste dans les fondements de la musique minimaliste (pas étonnant qu'ils aient proposé leur version d'In C de Terry Riley l'année dernière), mais en mode rock expérimental. Une musique avec pas mal de bases répétitives donc, ce qui peut devenir assez vite chiant à la longue quand on n'est pas habitué. Et puis, presque par surprise, le groupe parvient à présenter des chansons beaucoup plus faciles d'accès comme "Batav" et sa sensibilité pop. J'ai un petit faible aussi pour les airs mélancoliques (non sans excentricité) que diffuse "Cinq point un". Trucs, que je trouve personnellement moins abouti que Trois, quatre, est plus centré sur l'expérimentation aboutissant parfois à quelques dingueries comme "Max la menace", ou à des compositions superbement travaillées comme sur l'hypnotisant "AZAG". En bref, un album qui retourne le cerveau.

Ted

Publié dans le Mag #65