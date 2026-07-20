« S'il te plaît, compose-lui une musique ». C'est cette demande très personnelle qui est à l'origine de cet album. Une demande formulée par une amie de Cécile Seraud, qui a perdu subitement son compagnon. Cécile Seraud s'est alors replongée dans les souvenirs de ce couple d'amis, de cette famille, de leur chemin de vie, leurs histoires communes, et l'après. Le choc, la tristesse, le chagrin, le désespoir, le manque. Toute cette histoire d'une vie, de vies, retranscrites en notes, qui en font des mélodies, des refrains, pour qu'au-delà de l'épitaphe, il reste une œuvre artistique. Toujours autour d'un piano minimaliste et poétique, Cécile Seraud propose 9 titres sensibles, chargés émotionnellement, délicats. Une musique dans la continuité de ses précédents opus. Pour Psykhé, quelques voix viennent s'ajouter, toutes aussi fragiles : une voix masculine plutôt grave à laquelle répond parfois une voix féminine, fluette et claire. Deux personnes qui se croisent et se trouvent, comme dans le titre clippé "I love your smile", qui participe à faire exister ce duo amoureux. Un album néo-classique, un album superbe, un album hommage. Pour Gautier Sergent.

Eric

Publié dans le Mag #70