L'année 2025 marque un anniversaire symbolique : les 25 ans de Jupiter, disque phare de Cave In, réédité avec soin par Relapse Records. Considéré par Decibel Magazine comme l'un des meilleurs albums de metal de la décennie 2000, ce chef-d'œuvre a scellé la transformation du groupe, passant du hardcore abrasif de ses débuts à une odyssée spatiale post-hardcore, aux confins du progressif et du psychédélique. La réédition, proposée en multiples version (5xLP, en 2xCD avec une session live de 2000 sur la mythique WBCN de Boston, et en coffret 3xLP comprenant démos et raretés), prouve combien cet album reste essentiel, aussi vibrant aujourd'hui qu'à sa sortie.

Toru C'est avec ce contexte en tête que je me suis dirigé vers le Petit Bain ce 8 septembre. Je gardais en mémoire leur passage dantesque au Hellfest 2019, puis la claque reçue lors de leur concert intimiste au Badaboum en 2022. Depuis, l'envie de les revoir n'a cessé de grandir. Un peu à l'arrache, j'ai envoyé un message à Stephen Brodsky, cinq jours avant le concert, pour lui demander un pass photo. Le chanteur-guitariste, fidèle à sa générosité, m'a répondu sans détour et accepté aussitôt en me mettant en lien avec le tour manager. Un geste simple mais précieux, qui m'a permis de vivre cette soirée avec une intensité particulière. Le soleil tombait lentement derrière la Seine quand le Petit Bain s'est rempli d'une foule déjà fébrile à l'idée de voir Cave In fouler la scène parisienne. Plus qu'un simple concert, cette soirée avait des allures de retrouvailles avec un groupe culte qui, depuis les années 90, n'a cessé de naviguer entre hardcore, post-metal, psychédélisme et rock progressif. Rare en France, leur passage au Petit Bain était un rendez-vous attendu par les fans de la première heure autant que par une nouvelle génération curieuse de découvrir ces pionniers en chair et en son.



La soirée s'ouvrait avec Toru, un trio instrumental formé en 2019 et composé de Nicolas Brisset, Héloïse Francesconi et Arthur Arsenne. Présenté un peu rapidement sous l'étiquette "free noise" lors de son premier album, le groupe a depuis affiné son identité, se situant au croisement de l'expérimental, du metal bruitiste et de l'électroacoustique. Leur dernier disque, Velours dévorant, sorti en janvier 2025 sur une constellation de labels internationaux (WV Sorcerer Production, Badaddy Records, Cruel Nature Records, Araki Records, Aktiver Aufstand in Plastik et Day Off Records), leur a permis de tourner à travers l'Europe au début de l'année. Leur set de 40 minutes s'est ouvert avec "VHS", une montée progressive où les textures sonores se superposaient, entre drones électroniques et frappes abrasives. La tension, installée lentement, donnait une première idée du voyage sonore proposé par le trio. Avec "Voiles", l'ambiance est devenue plus dense, traversée par des éclats bruitistes qui rappelaient la filiation noise tout en flirtant avec une approche quasi cinématographique. Le troisième titre, "Volutes", a marqué une transition plus méditative. La pièce, enveloppée d'un souffle hypnotique, laissait entendre des réminiscences électroacoustiques qui, dans le silence tendu de la salle, ont pris une dimension fragile et fascinante. Mais l'intensité est revenue brutalement avec "Ouroboros", morceau cyclique et abrasif où la rythmique martelée semblait se mordre la queue, entraînant le public dans une boucle sonique presque suffocante. "Vermeilles" a apporté une touche plus organique, un peu plus mélodique, qui contrastait avec la rudesse des morceaux précédents. Ce fut sans doute l'instant le plus accessible du set, où l'on sentait une volonté de captiver au-delà des amateurs de musiques bruitistes. Enfin, le concert s'est conclu par "Velours dévorant", pièce maîtresse de leur dernier album. Ici, le trio a poussé l'intensité à son paroxysme, mêlant saturation métallique et nappes inquiétantes, dans une dramaturgie sonore puissante mais exigeante. Le public, assez attentif dans l'ensemble, est resté partagé. Certains ont vibré à ces expérimentations radicales, plongeant avec curiosité dans cet univers dense et déroutant. D'autres, plus impatients de voir Cave In, se sont montrés moins réceptifs, peinant à entrer dans la logique instrumentale et abstraite de Toru. Le trio a livré une performance cohérente et habitée, mais son esthétique clivante n'a pas fait l'unanimité. En première partie, le groupe a donc tenu son rôle : intriguer, bousculer et, au passage, préparer un terrain sonore qui contrastait fortement avec l'explosion fédératrice qui allait suivre. Une prestation en clair-obscur, exigeante, qui aura touché certains en plein cœur, mais laissé d'autres au bord de la rive.



Cave in Dès les premières notes de "Jupiter", titre emblématique de l'album du même nom, l'ambiance s'est enflammée. Les nappes atmosphériques, portées par la guitare aérienne d'Adam McGrath et la voix planante de Stephen Brodsky, se sont répandues comme une onde hypnotique sur le public. On retrouvait cette fusion unique entre intensité et contemplation, qui reste la marque de fabrique du groupe. Le son, parfaitement équilibré, permettait de saisir la puissance des riffs tout en laissant respirer la dimension cosmique de leurs compositions. Le voyage s'est poursuivi avec "In the stream of commerce", plus nerveux et abrasif, qui a replongé les spectateurs dans l'énergie brute des débuts. La salle, compacte et réactive, oscillait entre headbanging frénétique et moments de recueillement, à l'image de la musique de Cave In : toujours en tension entre rage et lumière. Mais c'est avec "Big riff", véritable manifeste de leur discographie, que l'explosion collective a eu lieu. Le refrain fédérateur a transformé le Petit Bain en un chœur sauvage, où chaque spectateur semblait se libérer dans une transe cathartique. Le groupe n'a pas cherché à bavarder outre mesure, préférant laisser parler la musique. "Innuendo and out the other" et "Brain candle" ont plongé l'assistance dans une alternance de riffs massifs et de mélodies spectrales, rappelant combien Cave In a su réconcilier brutalité et sophistication dans ses compositions. Brodsky, charismatique sans en faire trop, menait le navire avec un sourire discret mais complice, tandis que Nate Newton (à la basse, depuis plusieurs années désormais) apportait une assise rythmique puissante et organique. Le cœur du set a pris des allures quasi liturgiques avec "Requiem" et "Decay of the delay", titres où la dimension atmosphérique dominait. Les guitares résonnaient comme des prières électriques, et le public, hypnotisé, se laissait embarquer dans un flux sonore dense, parfois oppressant mais toujours fascinant. Puis vint le moment de surprise : une reprise de "Dazed and confused", immortalisée par Led Zeppelin, mais écrite à l'origine par Jake Holmes. Cave In en a livré une version personnelle, lourde et psychédélique, où la basse grondait comme une menace sourde et les guitares étiraient les riffs jusqu'à la transe. Loin d'un simple hommage, c'était une réinterprétation viscérale qui rappelait combien le groupe aime tordre les codes pour mieux les transcender.



Le set s'est ensuite recentré sur un classique plus récent, "New moon", qui a rallumé la flamme heavy tout en gardant cette touche planante. La communion entre le groupe et le public était totale : certains fermaient les yeux pour se laisser happer, d'autres levaient les poings en cadence, et tous vibraient à l'unisson. Après un court retrait en coulisses, Cave In est revenu pour un rappel mémorable avec "Blinded by a blaze", pièce sombre et monumentale tirée de l'album Final transmission (2019). Ce choix n'était pas anodin. Ce morceau, enregistré peu après le décès du bassiste Caleb Scofield, résonne comme un témoignage poignant. En le jouant à Paris, le groupe rappelait que chaque concert est aussi une célébration de l'héritage laissé par leur ami disparu. L'émotion était palpable, et nombreux sont ceux qui ont senti un frisson collectif traverser la salle. Quand les dernières notes se sont éteintes, un silence respectueux a envahi le Petit Bain avant qu'une ovation prolongée ne s'élève. Pas de fioritures, pas de rappel supplémentaire : juste ce sentiment d'avoir vécu quelque chose d'intense, à la fois brut et spirituel, fidèle à l'essence de Cave In.



Ce concert restera comme une traversée, un voyage sonore où chaque morceau ouvrait une porte vers une dimension parallèle. Rarement un groupe parvient à conjuguer autant de violence, de subtilité et d'émotion en une seule soirée. À Paris, ce 8 septembre 2025, Cave In a prouvé qu'il reste une constellation à part dans le ciel du rock et du metal expérimental.

Merci à Stephen et au groupe ainsi qu'à Tomas.

Photos : JC Forestier