Il est venu le temps de(s) Cathedrale... Hum, pour le coup avec le W-Fenec, on n'est pas trop à la pointe de l'actu car les Toulousains malmènent leurs instruments depuis plus de dix ans et sortent là leur cinquième album, sans qu'on ne se soit encore penché sur leur cas. Mieux vaut tard que jamais et force est de constater que ce Poison est mortel, dans le bon sens du terme. Sorti de sa pochette à l'artwork... audacieux, dans la continuité sobre de Words/Silence et une fois posé sur la platine, le joli vinyle vert distille un post-punk/garage, qui circule insidieusement dans notre corps durant 13 titres. Amateur de références obscures, c'est aux Suédois de Division Of Laura Lee que je pense en premier en lançant les très bons "Monuments & bricks " et "South life". L'ambiance est plus froide, plus sombre que ce que l'on pourrait attendre de la ville rose, mais le tube "The setting sun" vient réchauffer tout ça. La face B s'ouvre avec un "Cravings" bien nerveux et sa rythmique à la Joy Division, quand ce sont les guitares tranchantes de "Enchantress" ou "The two worlds" qui maintiennent une certaine tension ensuite, qui ne nous lâchera plus jusqu'au spirituel "New light" final.