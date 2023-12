Composé pendant le confinement en 2020 (un an après la sortie de High grey effective, passé sous nos radars) et paru le 27 janvier, le nouvel et troisième album de Catalogue nous conforte assez vite sur le fait que la renaissance du post-punk à boîte à rythmes n'a pas dit son dernier mot. On est d'ailleurs plutôt heureux de le constater, surtout quand un disque comme Modern delusion rend un si bel hommage à cette musique tourmentée et vindicative des années 80 mais qui a toutefois le don de faire danser les foules névrotiques. Et même si le punk est une influence majeure pour le trio marseillais (en témoigne cette superbe reprise de l'hymne "Kids of the black hole" des Américains Adolescent), sa boîte à rythme n'est pas pour autant toujours réglée au taquet. Pour preuve, l'affriolante "Fragments" présente des similitudes avec la période new-wave de The Cure. Mais ne mentons pas, Modern delusion est clairement un album dominé par une certaine forme d'urgence et un désir fou d'envoyer une grosse dose d'énergie ("Suburban girls", "2030", "Casino") à la manière de Duchess Says. Sa richesse mélodique et la voix d'Emma nous séduisent également et réussit à créer un équilibre parfait à l'ensemble. L'"après-punk" est définitivement intemporel.

Ted

Publié dans le Mag #56