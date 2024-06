Le trio Nantais Carver est de retour avec un troisième disque, plus que jamais motivé à faire valoir son patchwork visuel (ici, les grenouilles cohabitent avec du raisin et... un porteur de caisse de céréales ?), mais surtout sonore. On ne change pas une équipe qui gagne à être (re)connue sur la scène rock math-noise française. Car Crown of bunches of grapes est tout bonnement excitant. Foutraque et pas facile d'accès au premier abord, mais excitant. Écouter ce premier album de Carver, c'est se confronter aux riffs cinglants et aux petits gimmicks insoupçonnables de Thomas Beaudelin (Café Flesh) ; se faire empaler par une batterie qui ne fait pas dans la demi-mesure pour rester ultra carrée et puissante face à ce que propose la section des cordes ; c'est aussi se faire décoiffer par un chant incontrôlable et habité, mêlant cris et autres braillements niais, par moments contrebalancés par des chœurs rayonnants ; c'est apprécier ce liant initié par une basse à la distorsion assurée et qui crée des lignes mélodiquement nerveuses ; enfin, c'est dealer avec cette hyperactivité conclue par des chansons méticuleusement composées et libre de ton où les ruptures cohabitent avec le groove. En résumé : Crown of bunches of grapes, c'est un gros coup de poing dans vos tronches.

Ted

Publié dans le Mag #59