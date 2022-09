Fondé à Nantes par le guitariste, chanteur et saxophoniste Tom Baudelin (Café Flesh, Tom Bodlin, Trombe), le batteur David Escouvois (Francky Goes to Pointe à Pitre, Mr Protector, Mandrill) et le bassiste Nicolas Monge (Nihil, My Own Pleasure), Carver a sorti il y a presqu'un an un EP de 4 titres intitulé White trash, deux ans après un 7 titres numérique Bouncing in the yards. Avant d'enfourner le disque, on se dit qu'au vu de qui est derrière le volant, ce vaisseau - de type noise-rock mâtiné de math-rock - est sous bon contrôle. Alors, on embarque pour 14 minutes, c'est très court mais assez pour atterrir avec la tête en vrac. White trash est en effet un parcours semé d'embuches, à commencer par cet énergique "Priests" à la basse rugissante, aux phrasés de guitares alambiqués et cette batterie qui pilonne sec. Cette voix ressemblant à David Yow (Scratch Acid, The Jesus Lizard) nous rappelle définitivement dans quoi on a foutu les pieds. On pensait que "Calypso" allait doucement nous calmer les nerfs, que nenni ! C'est faussement calme et casse-gueule, on adore ! "Everyone knew" est un super titre de noise qui avec un son plus ample pourrait être un super titre de métal qui tâche. White trash se termine avec "The girl next door" qui poursuit l'entreprise de saccades entrepris quelques titres auparavant. Ça paraît un peu démonstratif dit comme ça, mais dès que tu auras pris connaissance de ce disque, tu comprendras assez vite que c'est outrageusement rock et que ça sonne terriblement bien au final.

Ted