Sun worship Lone island The beach of the damned souls Dracula on a skateboard A long time ago... Dance of the zombie warrior Secret weapons Darkness in the sea Vertiginous descent Last will Fréquences d'outre-tombe

Je ne sais pas si ça aide d'être près de la mer pour faire de la bonne surf music, s'il faut sentir l'iode de bon matin, se taper un tube pour s'en imprégner, poser son ampli sur le sable et grattouiller face à l'océan, mais comme Captain Rico & The Ghost Band est originaire du pays basque, et qu'il excelle dans ce style, ça doit un peu aider quand même. Le trio guitare / basse / batterie formé respectivement par Damien Ricaud, Ludovic Timoteo et Yves Manceau propose pour son deuxième album 11 tracks estampillés surf music of the 60s', dans un registre classique et efficace, tout en instrumental. Même si l'album s'intitule Fréquences d'outre-tombe et qu'une pelletée de titres ("The beach of the damned souls", "Dance of the zombie warrior", ou "Dracula on a skateboard") semble glisser vers un creepy rock, les Basques alignent de la pure surf music, où l'oreille s'accroche aux riffs et tergiversations de la guitare qui sent bon la wax et le monoï. On a bien une entrée en matière du LP un peu plus garage et incisive avec "Sun worship", ou des parties plus cool comme "Last will", mais Captain Rico & The Ghost Band ne déviera pas de sa ligne de conduite, celle de prendre la vague, et d'offrir une bonne bande son pour les spots de la métropole et d'ailleurs.

Eric