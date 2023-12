Merci, mais non merci, c'est un peu le premier réflexe que j'ai eu en découvrant ce digipak de Can't Swim que je n'avais pas réclamé. Le groupe m'évoquait vaguement ce qui avait trait à l'emo pop punk des années 2000, moins noble que la vague de la décennie précédente (The Get-Up Kids, Jimmy Eat World...) et l'écoute a confirmé. Enfin, pas tout à fait... Je dois confesser avoir été très agréablement surpris. Je ne sais pas ce que valent les trois précédents albums du gang du New Jersey, mais celui-ci m'a convaincu d'emblée et donné envie d'y revenir. 10 titres pour 30 minutes, on est sur un format simple, basique, pas le temps de se lasser, même si la fin du disque est quand même moins efficace. Le début en revanche comporte son lot de tubes ("Nowhere, Ohio", "Me vs me vs all y'all", "Yer paradox I'm paradigm"), si tant est qu'on ne soit pas hermétique aux choses trop bien produites et calibrées (mon petit plaisir coupable, parfois). Avec en point d'orgue, ma préférée et la plus catchy, "Eliminate", et ses chœurs à la Billy Talent. En parlant des voix, j'ai dû vérifier que ce n'était pas le nouveau projet du chanteur de Motion City Soundtrack (groupe du genre, signé sur Epitaph milieu 2000) mais il n'en est rien.