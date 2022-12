S'auto-définissant assez librement comme "un groupe indé chantant en français", Caïman est une chouette respiration pour l'auditeur que je suis, tellement habitué aux envolées survoltées et amplifiées de la passionnante musique qu'on appelle communément le Rock. Un peu de finesse dans un monde de brutes, beaucoup de tristesse dans ce monde abrupt : bienvenu dans l'univers torturé de Caïman.



Premier album du trio mené par la voix sensible et énigmatique de Chloé Serme-Morin, À la lueur est un disque qui mérite plusieurs écoutes attentives pour tenter d'en percer tous les secrets. Voici typiquement le genre d'album que je pourrais laisser de côté très longtemps, et qui, une fois sur ma platine, va happer mon esprit et hypnotiser chacun de mes sens pour me laisser envouter par le chant de sa sirène. Un peu comme il y a (déjà) un quart de siècle quand je me suis pris de passion pour la candeur et la délicate violence des Tourangeaux de Cornu (dont le timbre de voix de Chloé me rappelle Julie Bonnie). Chanson noire ("Gris"), morceaux pop rock sans complexe transpirant l'urgence ("Le dehors", '"Les oiseaux de nuit"), musique atmosphérique et libérée ("Météores", "A la lueur"), tout convient à Caïman qui excelle dans cette garde-robe sonore sans limite.



Il y aurait tellement à dire à propos des sensations procurées par Caïman que le mieux est de se laisser bercer par les mélodies entêtantes de ce premier album sans faute et si délicat. Lâcher prise pour mieux apprivoiser ses émotions et succomber au talent de composition et d'interprétation de Chloé, Tommy et Jonathan.

gui de champi