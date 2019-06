23 Gamer over Aka Débile Intro Zoo SF Coca Cola l'umour fou Ok C guignol Limaces Fer Interlude 93 Arkboot Mécanique Intro 8 Ego slave Rétroviseur SPDC X

Comme disait Ben-Hur à propos de son char : "Ouais ben ça marche moins bien avec un seul cheval". C'est un peu l'impression que donne ce premier album de Cadillac membre de Stupeflip, ce fameux groupe qui mélange, rap rock et ritournelles de variété. Car Stupeflip a beau être un OVNI dans l'univers hip-hop, il n'échappe pas aux albums solo. En mode autonome, Cadillac sort le grand jeu avec 21 titres (dont quelques interludes instrumentaux). Musicalement, c'est en continuité avec le son du Crou, synthé basique, boîte à rythme déglinguos et sonorités 80's. Vocalement, c'est du pur Cadillac, un individu à la voix improbable, entre crise psychotique et délire syndrome de la Tourette. Textuellement, c'est la même sauce de non-sens, de Raymond Devos sous LSD et de recherche de la rime à tout prix ("j'aime pas, j'aime pas marcher sur les limaces, j'ai l'impression d'tomber dans une crevasse"). En conclusion, les lapins fans de Stupeflip vont jubiler, les disciples moins illuminés trouveront leur bonheur sur quelques titres ("Coca cola", "Game over"), surtout quand King Ju ou MC Salo débarquent ("Débile", "Arkboot"). Alors c'est du Stup, mais Ben-Hur a raison, ça défouraille mieux quand tous les chevaux sont lâchés.

Eric