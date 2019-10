Comme le soufflé au fromage de Gaston Lagaffe, ce Bi/mental commence gonflé à bloc avec l'indie rock un peu noisy à souhait de "Spider/WAVES" et la frontleader Terri Gender Bender, toute en prouesses vocales, qui navigue entre Tori Amos et Nina Hagen ; et Jello Biafra débarquant en guest pour un petit speech en fin de titre. Le quatuor mexicain continue avec un bon blues rock "Give/UP" et le soufflé est encore gonflé, doré à souhait. Plus classiques, "Strong/ENOUGH" et "Father/ELOHIM" jouent dans le rock puissant avec un beau refrain mélodique US, et ça commence à se tasser un peu. S'ensuivent des titres plus tranquilles, à flirter avec un pop rock plus sage (voire trop), comme "La/SANDIA", unique titre chanté en espagnol. Là, ça commence à se dégonfler un peu trop. Et on termine les derniers tracks de leur quatrième LP, dans un style cool et un peu plus psychédélique, excepté le "Mother/HOLDS", et sa petite couche post punk. A l'instar du soufflé de Gaston, ça démarre très fort mais l'excitation du début s'estompe progressivement dans un style plus convenu. Cela reste certes goûtu, mais on aurait aimé retrouver les saveurs de la première bouchée tout le long de ce Bi/mental.

Eric