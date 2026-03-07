J'avoue avoir totalement lâché Bush après Black and white rainbows, totalement déçu par le virage pris par Gavin, qui avait délaissé les guitares pour des arrangements électro-mielleux pour séduire un nouveau public, oubliant ses premiers fans qui, de toute façon, étaient certainement trop vieux pour le suivre encore. C'était en 2017 et donc je n'ai aucune idée de quand il a décidé de revenir à ce qu'il sait faire de mieux : des chansons simples qu'on peut gratter au coin d'un feu de camp ! Ce qui est sûr, c'est qu'en 2025, son I beat loneliness arrive à amalgamer ses charmes d'antan et modernité.



Les trois premiers morceaux de l'album sont peut-être les plus "forts", ils sont ultra accrocheurs et ont été choisis pour servir de support à des clips, on les retrouvera donc dans les concerts aux côtés des classiques ("Everything zen", "Machinehead", "Swallowed", "Glycerine" ou "Comedown" sont toujours joués alors que les titres les plus récents ont quasi tous disparu). Avec le très bon "60 ways to forget people", ce sont des titres assez révélateurs du Bush de 2025 : de solides riffs de guitares, des breaks bien sentis, une mélodie puissante et des arrangements plus ou moins discrets qui tapissent le fond de la plage. Ces ajouts sont arrivés après la composition, c'est le travail de Sacha Puttnam, une vieille connaissance des Bush puisqu'il avait bossé avec eux sur The science of things. Les morceaux peuvent exister sans ces nappes et peut-être qu'en live, le groupe se passera de samples ou d'un mec aux claviers pour en donner une version encore plus "rock". Pour certains titres, les ajouts sont quasi inaudibles, on aurait pu s'en passer sur "I am here to save your life" ou "Everyone is broken" mais leur présence, très discrète, ne change pas grand-chose. À d'autres moments ("We're all the same on the inside", "Footsteps in the sand"), leur présence est plus remarquée, remplaçant la guitare sur quelques parties, mais la 6 cordes (et la basse) n'en reviennent que plus rageuses, permettant aux compositions de gagner en relief. Il n'y a guère que sur "Rebel with a cause" que le clavier se taille la part du lion, mais c'est le dernier titre de l'opus, il est donc un peu "à part" et on en retient surtout l'émotion dans la voix limpide d'un Gavin qui se bat contre lui-même.



Radiographie des sentiments et de l'esprit de son leader, I beat loneliness connecte le Bush des années 90' aux techniques et aux sonorités actuelles qui tolèrent beaucoup moins le son brut de guitares désenchantées. Et si retrouver ce vieux son grungy un peu crade porté par un Anglais ne m'aurait pas dérangé, je comprends sa volonté d'une production moderne et plus lisse pour magnifier ses harmonieuses idées sombres.

Oli

Publié dans le Mag #68