Ce petit sampler CD à pochette cartonnée peut paraître insignifiant de prime abord, mais quand on le retourne et qu'on découvre l'imposante liste de groupes au verso, il force le respect. Et permet de mettre en lumière l'asso Goat Cheese, qui en plus de douze ans, a contribué à mettre la ville de Tours sur l'échiquier punk-rock hexagonal, et même davantage car je dénombre 17 groupes étrangers sur les 26 qu'on retrouve sur le CD. Tout ceci pour la seule année 2023 et il en manque car les Bottlekids, présents lors du concert sold out où j'ai récupéré ce sampler, ne sont pas dans le track-listing. Ils auraient pourtant trouvé une place de choix aux côtés des Anglais de Bad Nerves et leur tube punk/power-pop/garage "Can't be mine", de leurs comparses Goo et Aerial Salad dont on reparlera prochainement dans ces pages, des Espagnols Yawners, des Suédois Rotten Mind, des Québécois Vulgaires Machins, de l'Américaine Emma Ruth Rundle, ou plus près de chez nous les Burning Heads, Not Scientists, Fragile... Bref, tous ces bons groupes ont joué à Tours grâce à Brice (meneur des troupes) et la bande de bénévoles qu'il a drainés, motivés au cours de toutes ces années et pour avoir assisté à certaines, c'était toujours des soirées réussies, revigorantes, donnant presque envie de déménager. Bravo, merci et vivement la prochaine ! En plus c'est meilleur pour la santé que le lait de vache...