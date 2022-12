Thomas est ce qu'on appelle dans le journalisme un bon client. Toujours les bonnes formules pour faire sourire ou faire réfléchir. Et comme il a joué deux fois pendant le festival, on n'allait pas se priver de l'interroger.

Salut Tomoï ! Pour débuter, que représente pour toi le fait de jouer au Hellfest ?

Salut Gui. Tu peux crâner auprès de tes potes en disant « voilà, je vais jouer au Hellfest ». Quand tu reviens, tu peux crâner auprès de tes potes en disant « voilà, j'ai joué au Hellfest ». Sinon, tu te chies dessus car tu arrives sur des grandes scènes, devant plein de monde. Donc tu as un méga trac, un méga stress, tu fermes ton petit bec de canard, tu joues, et voilà. Après, tu supportes la chaleur, tu rentres et tu crânes auprès de tes potes. Mais sur le moment, ce n'est pas super agréable !



Les Burning Heads ont envoyé le premier jour sur une Mainstage. Vous qui êtes habitués aux clubs, qu'est-ce que ça change de jouer sur une très grande scène ?

Quand on a terminé de jouer avec les Burning , je pense qu'il y avait peut-être 40.000 personnes. Ça faisait beaucoup de bruit et je n'ai pas osé les regarder dans les yeux, je suis resté caché derrière mes cymbales. J'ai fermé les yeux en me disant « pourvu que ça se termine vite » et grâce à la vitesse et la magie du punk-rock, ça s'est terminé vite. Nous sommes restés hyper près les uns des autres, comme dans un petit club mais sur une scène de 50 mètres de large !



Le lendemain, rebelote avec Lion's Law sur la Warzone où l'affiche était aussi savoureuse (GxP, Social Distortion, The Toy Dolls) que le passage était matinal. C'est difficile de jouer tôt dans la journée ? Même si vous étiez le seul groupe de oi! à jouer, l'accueil a-t-il été bon ?

Midi quinze - midi quarante-cinq. Une demi-heure. À chaque fois qu'on a joué au Hellfest, c'était toujours tôt. On n'a jamais fait partie des têtes d'affiche qui peuvent avoir la chance de jouer tard, donc on joue souvent soit parmi les premiers, soit les premiers, soit les deuxièmes.Il fait encore frais, on n'a pas encore le soleil dans la gueule. Il y a quand même, grâce au Hellfest et au public joyeux et bonhomme, du monde à dix heures du matin. Et puis la Warzone, ce n'est pas la plus grande scène mais il y a quand même une jauge de 15.000 personnes : ça se remplit vite, les gens sont rapidement de bonne humeur et il y a une bonne ambiance qui se crée. Pour être le seul groupe de oi! du festival, on a tout enchainé ! On a fait neuf morceaux et une intro en enchaînant tout sans s'arrêter, comme ça, on était sûr que ça tienne pendant une demi-heure. On n'a donc pas spécialement communiqué, mais je pense que la oi! française a marqué les esprits (rires). Sérieusement, on a fait un super set, concentré, énergique, on n'a pas perdu de temps, pas de blabla, rien de tout ça.



Qu'est ce qui t'a impressionné le plus sur le festival : l'accueil (orga et public), le décor ou la programmation ?

Le décor ! Pour la programmation, j'ai vu des choses qui me plaisaient mais je ne suis pas un grand spécialiste des musiques black/death et autres. Les décors, la nuit, c'est assez réussi. L'organisation, c'est un gros truc mais quand tu fais partie des groupes du début de la journée, ta loge doit être libérée assez tôt, tu bénéficies de la moitié de tout, mais tu finis quand même sur le bord de la scène à regarder les groupes, et puis c'est bien.



Ce n'est pas ton premier passage au Hellfest. Qu'est ce qui a été changé depuis la dernière fois ?

C'était mon 5ème Hellfest. Et j'ai toujours autant le trac. Après, c'est toujours aussi gros, c'est toujours aussi grand, c'est toujours aussi épuisant. C'est juste bien pour te la raconter auprès de tes potes en rentrant !



Un concert au Hellfest se prépare-t-il différemment d'un autre concert ? Avez-vous joué un set « particulier » que ce soit avec les Lion's ou les Burning (qui ont été programmés assez tardivement dans le temps) ?

Déjà, tu dois composer avec le temps qu'on te propose. Et puis après, tu essaies de jouer un maximum de chansons pour que ça tienne, en sachant qu'il ne faut pas que ça dépasse, car il y a des mecs sur le côté de la scène avec de grosses horloges qui te font signe qu'ils vont te couper la tête si tu ne t'arrêtes pas tout de suite. Il faut donc toujours jouer en regardant les horloges. Pour Lion's Law, c'était trente minutes alors ça passe encore plus vite. On a fait deux répètes pour voir si les morceaux tenaient dans le temps qui nous était alloué, et on a constaté que si on serrait les fesses et qu'on enchaînait tout, ça tenait. Et c'est ce qu'on a fait.



De nombreux médias couvrent le festival, avez-vous été beaucoup sollicités par les pros durant le week-end ? Qu'est-ce qu'un concert au Hellfest peut apporter en termes de notoriété et de crédibilité pour une presse qui n'est pas habituée au punk rock ?

J'ai fait deux ou trois interviews pour des radios plutôt orientées métal. Ils étaient plutôt contents de notre performance alors ils ont voulu nous interviewer. Est-ce qu'on a été beaucoup sollicités ? Non, pas vraiment. Quelques radios de la Ferarock et de radio Campus tout au plus. J'ai fait un truc pour C8/CSTAR. On a essayé de faire ça assez vite car il faisait 50° sous la tente presse et c'était donc un peu éprouvant. On a eu pas mal de trucs de presse le jour des Burning Heads et pas grand-chose le jour de Lion's Law et c'était pas plus mal.



La chaleur a plombé le site lors de ce premier weekend. Comment aborder des concerts dans ces conditions extrêmes ?

Tu fais une énorme fête la veille, tu dors pas du tout, tu arrives avec une bonne gueule de con, avec un méga stress, tu te prends la chaleur dans la gueule. Et le soir même, tu refais trois heures de nuit, puis tu te reprends la chaleur dans la gueule. C'est pour ça que quand tu rentres, tu dors pendant une semaine. C'est vraiment l'enfer. C'est le vrai festival de l'enfer.



Une anecdote ou un souvenir fort sur le passage des Burning et de Lion's Law au Hellfest 2022 ?

Monter sur scène et voir tous ces gens, c'est vraiment le moment fort. Je peux te dire que pour les deux groupes, on avait super le trac. Même mes copains de Lion's Law : ils font les fanfarons mais ils étaient un peu intimidés quand même !



Quels sont les groupes que tu es allé voir pendant le festival ?

Anti Flag, je n'avais jamais vu, ils ont des bons morceaux. J'ai vu les Toy Dolls et Social Distortion. J'ai vu un petit bout de Airbourne, de Dog Eat Dog, de Cro Mags et de Ghost car je voulais voir à quoi ça ressemblait. Je dis pas que j'ai aimé tout ça, mais c'est ce que j'ai vu.



Maintenant que c'est terminé, quels sont les projets musicaux à court et long terme ?

Quelques petits festival cet été et une grosse tournée fin septembre / début octobre aux États-Unis avec deux de mes trois groupes, à savoir Komintern Sect et Lion's Law. Je vais jouer deux fois tous les soirs : double tournée, double dose, double fun.

Merci Thomas !

Photos : JC Forestier

Oli