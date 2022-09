Oyez oyez, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est le retour des Burning Heads ! Nouvel album (le 1er avril, et ce n'est pas une blague), nouvelles tournée, JBe fait un tour d'horizon de la question. Fun, passion, énergie, c'est parti !!!

Burning heads Salut JBe, ça fait plaisir de retrouver les Burning avec un nouvel album studio. Il s'est passé pas mal de choses depuis la sortie de Choose your trap, le précédent (double) album. Vous avez été sur la route (encore et toujours), vous avez fêté vos 30 ans lors d'une super tournée, une journée vous a été dédiée au Hellfest (et quelle journée !), Pierre est parti, Fra est arrivé, Phil est revenu, vous avez fait le sujet d'un super bouquin, vous avez sorti un chouette album de covers en faisant participer plein de copains, vous avez sorti un 45 T chez Kicking et avez donc enregistré ce nouvel album. Quel regard portes-tu avec du recul sur cette période riche... et mouvementée ?

Rien de tout ça n'était évidemment prévu à l'avance mais tout s'est encore une fois presque parfaitement enchaîné. Avec le recul, je pense que toutes les options qui se sont offertes nous ont permis de faire une transition plutôt souple pour repartir avec un nouveau line-up.

Je pense qu'on aura même réussi à se sortir de la période Covid sans trop de dégâts pour le groupe, grâce notamment à l'album de reprises, Under their influence puis à la sortie du livre HEY YOU!, une histoire orale des Burning Heads de Gwardeath et Nasty Samy qui nous a permis de faire quelques "conférences" un peu punk et de revoir du monde alors que les concerts (debout) n'étaient pas autorisés.

Mais ce qui a aussi été décisif dans cette période, c'est la tournée The Big Takeover avec Le Peuple de l'Herbe et Brain Damage en octobre-novembre 2019. Ce sont eux, les premiers qui ont crus en nous : la tournée s'est décidée fin 2018 sur une idée de Fab et du Peuple de l'Herbe . On les a tout de suite mis au courant de notre situation et ils ne nous ont pas lâchés malgré le grand flou de la période pour nous car on savait que Pierre arrêtait à la fin de l'année, Phil arrivait à peine dans le groupe, on projetait de faire un album de reprises, il n'y avait pas encore de chanteur défini pour le groupe... juste l'envie d'avancer. Ces concerts ont été un vrai baptême du feu : c'étaient les premiers avec le nouveau line-up, Phil n'était quasiment pas remonté sur scène depuis une vingtaine d'années, Fra incorporait tout juste le groupe et on n'avait fait que quelques répètes à cinq avant les premières dates. chaud !!!

Heureusement qu'on n'était pas tout seuls sur la route. Grâce aux gars du Peuple de l'Herbe et de Brain Damage et à leur bienveillance, on a pu appréhender les concerts avec beaucoup moins de stress. Les retours qu'ils nous faisaient et l'accueil du public sur l'ensemble des dates nous ont confortés quant à l'avenir du groupe.



Fra apparaît sur l'album de cover Under their influence sous l'identité du chanteur de The Eternal Youth et non des Burning Heads. Peut-on en déduire que son contrat à durée indéterminé prend effet au premier avril avec la sortie du disque et que la période d'essai du 45 tours Fear is a liar a été concluante ?

Tous les contrats prennent effet au 1er avril : c'est une bonne date pour signer un contrat (rires). Non, comme tu peux le voir, son contrat, si contrat il y a, a pris effet bien avant la sortie du prochain album. Et le 45 T était un petit "en cas" de cette fin d'année, histoire de faire patienter un peu en attendant la suite. Pour reprendre la boutade du Tomoï : Fra a participé à un concours avec l'album de reprises, il a rendu sa copie en premier, ce qui est vrai, alors on l'a embauché !



Le processus d'écriture de ce disque a-t-il commencé avec Pierre ? En étant aujourd'hui à cinq avec un chanteur exclusivement dévoué au chant, avez-vous changé votre manière de composer ?

Torches of freedom est 100% Burning Heads actuel : aucun des morceaux n'a été commencé quand Pierre était encore dans le groupe. À la rigueur, on avait pensé faire un album de reprises avec Pierre mais sans jamais concrétiser l'affaire ni choisir de morceaux. Ce qui a changé, c'est justement que nous sommes 5 et que Fra, même s'il est uniquement dévoué au chant, est aussi un excellent musicien. On s'est même aperçu qu'il était un très bon arrangeur !!! La façon de composer a un peu évolué du fait de la distance qui nous sépare et des frontières qui sont apparues à l'intérieur même du pays avec les attestations de déplacement et les interdictions de changer de département. On a un peu plus travaillé à distance du coup, nous aussi. Sinon, Phil est arrivé au local avec une énorme boîte a riffs dans laquelle on s'est pas mal servi pour les nouveaux morceaux...



Pour les nuls en anglais, de quoi causent les textes de ce nouveau disque ? Et bravo pour le clin d'œil aux auteurs du livre HEY YOU!

Et ouais, merci. Le morceau s'y prêtait bien, c'était l'occasion de leur rendre hommage, Fra a sauté dessus !!! Sinon, les textes sont un peu des reflets de notre société. Ça navigue de l'addiction aux pharmacopées aux doutes sur le sens de la vie, de la gestion politique catastrophique des différents gouvernements aux mouvements de masse sur les réseaux sociaux mais ça parle aussi d'amour !!!



J'ai la chance d'écouter l'album depuis quelques semaines et j'ai l'impression d'entendre un best of des Burning , avec des brûlots comme "C.O.L.L.A.P.S.E" ou "Gwardeath & Nasty" qu'on aurait pu trouver sur Escape, des hits qui auraient leur place sur Super modern world et des titres plus pop à la Taranto (Once in a blue). Je me trompe ?

Bah merci !!! En tout, je crois qu'il y a eu plus d'une vingtaine de morceaux qui ont été composés. Certains ne sont même pas sortis du local, on a fait un choix pour ceux qu'on voulait vraiment enregistrer. On ne voulait pas que le disque soit trop long, on a donc aussi pu choisir entre les morceaux qu'on avait enregistrés pour pouvoir sortir un album cohérent et en plus avoir trois morceaux assez représentatifs de l'esprit Burning Heads à mettre sur un EP (Fear is a liar).



Burning heads C'est une volonté ou bien vous vous êtes laissé aller au gré du vent ?

Il n'y a pas eu vraiment de volonté de ressembler à tel ou tel album, sauf peut-être au niveau du tempo général ou j'ai un peu fait du forcing pour le tirer vers le haut.



Les influences plus "anglaises" de Fra se ressentent sur le disque, a-t-il consciemment ou inconsciemment déjà imposé son style ?

Évidemment, Fra ou Phil apportent leurs influences, ça a d'ailleurs toujours été le cas, je pense, à chaque changement de musicien. Et oui, la Normandie n'est vraiment pas loin de l'Angleterre et Fra a écouté beaucoup de groupes Punk et Post Punk British pendant sa jeunesse, ce qui en effet se ressent sur Torches of freedom.



Un mot (ou dix) sur Guillaume (encore un !) Doussaud, le producteur de l'album. Fra a bossé avec lui avec The Eternal Youth et Ravi, mais de votre côté, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas confié le bébé à un membre extérieur de la famille (que ce soit Pierre ou Dudu votre sondier employé de la diplomatie française)

Oui, c'est vrai. On ne le connaissait pas, ni son studio, si ce n'est de réputation, le Swan Sound Studio est l'ancien Studio de La Souleuvre, mais par contre, Fra le connaissait très bien et savait que ça pourrait nous convenir. On lui a fait confiance et encore une fois, cette option était la bonne !!! Le studio est très agréable, perdu dans le bocage normand, on peut y faire du bruit sans déranger personne. Il y a une très belle salle de prise pour les batteries et il est très bien équipé. En plus, il y a un sleeping, une cuisine, etc., ce qui fait qu'on a pu y rester en immersion une bonne quinzaine de jours sans peiner.

Guillaume "Su-Sucre" est très bon dans son rôle d'ingénieur studio, il connaît parfaitement son matos, mais il a même eu aussi un rôle de production car le gars a une très bonne oreille et est très patient. Il travaille vite, a de bonnes idées et sait très bien faire sonner un mix. Même la mise à plat sonnait déjà grave !!!. Bref, c'était une très bonne découverte pour nous et je pense que nous sommes tous très fiers du résultat. Bon, c'est vrai qu'il travaille vite mais je crois qu'il a quand même passé beaucoup de temps sur l'album !!!



Autre nouveauté de taille : le disque sort chez Kicking Records. Depuis la fin de l'aventure Yelen, vos disques sortaient sur votre propre label. Il y a bien eu quelques 45 T et même le live américain sortis sur d'autres labels, mais un album studio hors Opposite, ça fait presque vingt piges. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ?

C'est une sorte de coprod qu'Opposite fait avec Kicking, on sort sur les deux labels et on partage les frais. En plus, Kicking bosse déjà avec [integral] qui est aussi le distributeur pour Burning Heads avec Opposite, il peut prendre en charge ce business, ce qui est bien cool pour nous aussi. Et puis, même si Boris et Ben font du bon boulot pour Opposite, le label est un "à côté" géré par leur asso PPandM. Pour Kicking ce n'est pas pareil : pour Mr Cu!, ce label est un boulot à plein temps, on voit la différence.



Pour un groupe qui passait son temps sur les routes de France et de Navarre, le confinement a dû être un sacré choc. Comment s'est passée cette période ?

Si on parle de la route et des concerts, c'est clair que ça nous a rajouté un coup sur le moral mais de toute façon, on n'était pas encore tout à fait prêt à reprendre la route.

Si on reprend la chronologie :

- fin 2018, Peter arrête le groupe, on se retrouve à quatre avec Philippe qui reprend la guitare mais on n'a pas de chanteur.

- début 2019, on enregistre l'album de reprises Under their influence, il nous faut encore un peu de temps pour finaliser l'album car on ne peut poser les chœurs qu'une fois que toutes les voix des différents chanteurs et chanteuses sont elles-mêmes posées sur les morceaux.

- fin 2019, Fra intègre le groupe et on part faire le Big Takeover Tour pour dix dates avec Le Peuple de l'Herbe et Brain Damage.

- début 2020 on pensait sortir Under their influence mais le confinement nous a stoppés net. On en a profité pour sortir un morceau tous les deux jours sur les réseaux sociaux pendant la deuxième partie du confinement. Avec les dix-neuf morceaux, on a pu tenir jusqu'à la fin !

- fin 2020, HEY YOU!, une histoire orale des Burning Heads sort, on en profite, vu que les concerts (debout) ne sont pas autorisés, pour faire quelques dates de présentation du livre avec Guillaume Gwardeath et Nasty Samy, vite arrêtées pour cause de couvre-feu et re-confinement non confinés.

- début 2021, enregistrement de Torches of freedom et sortie physique de Under their influence (Kicking Records).

- et enfin à partir de l'été : des concerts !!!

Bon, on n'a pas encore retrouvé notre "rythme de croisière", loin de là, mais on a quand même la chance d'avoir pu jouer en cette fin d'année, ce n'est pas le cas de tous les groupes, j'en suis bien conscient.



Les Burning sont tous intermittents ? Malgré les aides de l'État, la période de la pandémie aurait-elle pu saborder le groupe ?

Tous sauf Fra, qui a quitté son taff fin 2019 et entrepris une reconversion. Il pensait aussi pouvoir profiter des concerts et peut-être devenir intermittent mais la "pandémie" est passée par là et malheureusement, il en est encore loin. Comme tu vois, on a quand même réussi à avoir des projets pour nous aider à tenir tout le long de cette période.

Perso, j'avoue que j'ai quand même eu un énorme coup de blues à la fin du confinement (mai-juin 2020) et j'ai mis pas mal de temps à remonter, ce qui explique peut-être un peu pourquoi l'album Under their influence a mis autant de temps à sortir en physique. Le manque de concerts s'est fait grave ressentir, certes il y a eu dix dates fin 2019 avec le Big Takeover, sinon, 2018 avait été assez "maigre" en terme de concerts (il y a eu de très bonnes dates quand même, dont Le Hellfest mais en fait la vraie période de concerts remontait à la tournée des 30 ans fin 2017. presque 3 ans avant !!!



Ça a l'air de se détendre du côté des restrictions sanitaires. Quel est l'avenir à court, moyen et long terme pour les Burning ?

À court terme, l'album Torches of freedom sort le 1er avril, tout est prêt, il n'y a plus qu'à le mettre dans les bacs. Encore bravo Mr Cu! pour ce timing !!!. On sort quelques singles pour teaser, ainsi que des clips !!!

À venir, une bonne dizaine de dates, fin avril-début mai, pour promouvoir l'album, puis quelques dates sur l'été et l'automne car il a fallu jongler entre les boulots des uns et les tournées des autres puis une tournée qui s'organise sur la fin de l'année en novembre-décembre.



Taranto comprenait le frontal "Bush a bush". Si je vous propose de sortir un 45 T avec un titre s'intitulant "Rase Poutine", vous relevez le défi ?

Ah mais ça c'est déjà fait, c'est même un morceau de Boney M !!!



Tribune libre, cher ami. S'il y a quelque chose à ajouter, c'est le moment.

J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont permis au groupe d'être là où il est aujourd'hui, je sais que tu en fais partie aussi alors : merci eul'Gui. Peace.

Merci JBe, merci KK.

Photos : JC Forestier

Gui de Champi