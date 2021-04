A l'heure où tu liras ces lignes, le premier tirage de HEY YOU!, une histoire orale des Burning Heads est en rupture de stock. Quelques exemplaires se trouvent peut-être sur le bandcamp des Burning , en dépôt chez Kicking Records ou encore dans quelques librairies, mais ils ne vont pas prendre la poussière, tu peux me croire. La bonne nouvelle est qu'un nouveau tirage de ce livre essentiel verra le jour. Essentiel pour se rappeler, essentiel pour apprendre et essentiel pour comprendre.



Se rappeler tout d'abord le parcours des Burning Heads, des premières répètes à la sortie de Under their influence, l'album de covers (chroniqué dans ces pages), en passant par les différentes expériences sur des labels plus ou moins indépendants (Epitaph Europe, Yelen Musiques, PIAS...) et l'autoproduction (Opposite Prod, leur label depuis plus de quinze ans) et les innombrables tournées en France et en Europe (et même en Amérique du Nord et au Japon).



Appendre aussi, car tous les fans des Burning Heads (toi, moi, lui, elle) ne suivent pas les activités du groupe depuis plus de trente ans ! Me concernant, j'ai pris le train en marche à la fin des années '90s, au moment de la sortie de Be one with the flames, et je n'ai donc pas vécu « en direct » les périodes précédentes des trois premiers albums. Ce livre m'aura donc appris la genèse, racontée par ceux qui l'ont vécue.



Et surtout, surtout, comprendre. Comprendre comment ce groupe d'Orléans révolutionnera le punk rock en France en chantant en anglais, en jouant vite et fort et en s'imprégnant de ses modèles américains (Adolescents, Dag Nasty, Minor Threat en tête) et en incorporant le hardcore dans sa musique. Comprendre comment ce groupe, unanimement respecté par le circuit, fera perdurer l'esprit d'indépendance et du DIY cher à leurs yeux. Comprendre comment, avec beaucoup d'autres (Condense, Portobello Bones, Seven Hate, Drive Blind), et avec les moyens du bord, ils ont fait avancer les choses à force de collaborations diverses et de tournées incessantes, aussi bien dans les SMAC que dans les squats.



Ce livre est une plongée dans l'univers des Burning Heads et de la scène indé en général. Ce groupe tiendra sa barque contre vents et marées (changement de personnel, départ du manager historique à l'aube des années 2000, périodes de doutes, galères en tout genre) sans jamais poser un genou à terre. Burning Heads est une institution qui force le respect aussi bien des petits que des grands, de 7 à 77 ans. Le travail de recherche des auteurs est titanesque et la liste des intervenants est sacrément importante (journalistes, patrons de labels, tourneurs, musiciens.). Et franchement, quel plaisir de lire ce bon vieux Thomas qui n'est jamais avare d'une bonne formule ! Quelques bonnes histoires sont savoureuses, mais les auteurs ont eu la bonne idée de ne pas racoler en intégrant des private joke inutiles et autres situations enfumées qui n'auraient pas leur place dans ce livre.



Fun, passion, énergie. Le triptyque parfait pour résumer la carrière et l'état d'esprit des patrons. Ce livre est essentiel pour les raisons que je viens de décrire. Mais aussi parce que s'il y a bien un groupe qui mérite qu'on le raconte, c'est bien Burning Heads !

gui de champi