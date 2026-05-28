Après une série d'EPs explorant diverses sensations (le chaud avec Fire, le mouillé avec Water), BurkingYouth. passe (enfin) à l'étape de l'album avec ce High hopes qui n'est pas lié à celui de Pink Floyd, mais au titre qui porte le même nom. Un titre épuré, délicat, agrémenté de quelques sonorités samplées qui se marient à la chaleur des guitares (et des cordes sur lesquelles on glisse), une composition électrique, douce, qui mêle pop, folk et rock et incarne donc totalement ce qu'est BurkingYouth..



L'intro "Rise" est détachée de "Parachutes" alors que c'est bien le début de ce titre qui nous emmène haut dans le ciel, la voix de David transperce les nuages, son timbre fragile attire l'oreille, les instruments (batterie, guitare, boucle électro, basse) se font relativement discrets quand le chant est présent, mettant en avant la mélodie (avec un petit côté Bono de U2 par moments). Quand le principal protagoniste s'écarte du micro, l'aspect prog de ses constructions instrumentales se fait davantage ressentir. Dans un univers très polissé, un peu de spoken word vient rompre le rythme le temps de lancer un "Spring" plein d'espoir. Un beau son électrique vient de la 6 cordes pour dialoguer sur "Slow changes", sorte d'ode à la lenteur même si les changements opérés sur le temps long sont peu perceptibles. "All that shines" remet du rythme, c'est bien plus rock et facile d'accès, peut-être un morceau "porte d'entrée" (avec "The cathedral" qui rappelle Nada Surf) dans le monde de BurkingYouth. où la norme propose un gros travail de précision et des schémas éloignés de ce que l'on peut entendre par "pop" ou "folk". "Kate" se rapproche aussi des modèles avec un attelage chant/guitare éthéré et touchant. Les enrobages ouatés sont tout aussi agréables ("Ink", "By my side") amenant d'autres atmosphères et donnant à voir de nouveaux décors.



Le multi-instrumentiste (seule la batterie est enregistrée par quelqu'un d'autre) a bossé durant deux ans sur ces onze titres, largement le temps d'équilibrer l'album, de peaufiner chaque mesure, de tester les phrases afin de savoir s'il fallait ajouter ou enlever des éléments pour obtenir le champ de couleurs désiré.

Oli

Publié dans le Mag #69