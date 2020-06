Indie pop, lo-fi et rock, Burkingyouth. nous montre l'étendue de son talent d'auteur en à peine 4 titres. Le projet personnel de David Lorgis (qui sort déjà son deuxième EP depuis 2018) navigue donc en eaux douces et tempérées même si "Fire", le titre du même nom est emmené par une petite distorsion, une ligne de basse plutôt nerveuse et donne dans la tonalité des récentes sorties de Nada Surf, les trois autres sont bien plus sages et clairs. "First lights" fait preuve d'un dénuement touchant, guitare et (très belle) voix reléguant les rythmes à l'arrière-plan, suivant ce chemin "Ink" insiste encore davantage sur les mélodies alors que "Slow changes" semble abandonner toute envie pour se laisser porter par l'inertie des précédents. Pendant que certains cherchent à faire monter en pression leur album, Burkingyouth. prend résolument l'option inverse, propulsant l'EP telle une boule de flipper qui perdrait peu à peu de son énergie, rasant les bumpers pour venir mourir au ralenti entre les flips sans pouvoir être relancée. Par contre, pour éviter le tilt, je relance la lecture car le petit quart d'heure passé avec Fire s'est consumé bien trop vite et si Burkingyouth. nous fait brûler à petit feu, il nous fait brûler quand même.

Oli