Who missed me Drug burn Class Movement No. 201 Bleat A killing on the beach Leather bar High. Speed. Chase. American steel Fixer Trash Pimp A room in Berlin

Mansuetude n'est pas un mot d'origine anglaise, il se pourrait même que le titre du nouvel album de Buñuel soit repris du vocable français (qui prend l'accent aigu sur le e) désignant la disposition d'esprit portant à l'indulgence, la bienveillance et à la clémence. Pourtant, l'intention sonore portée sur le 4e album de la formation italo-americaine est aux antipodes de la "douceur". Le contraire nous aurait étonné. Il s'agit du premier disque enregistré par Eugene Robinson depuis son départ d'Oxbow l'année dernière. Est-ce que cette mansuétude se trouve être en relation avec cet évènement fâcheux (oui, la fin d'Oxbow a été chiante à accepter) ? À moins que ce soit une manière de dire "passons à autre chose sans blesser personne" ?



Toujours est-il que, comme à chaque sortie d'un disque de Buñuel, mais c'est encore plus flagrant ici, ce petit nouveau présente une complexité qui le rend difficile à appréhender. Le caractère impulsif et décousu de ce quatuor ne cessera de nous étonner. Les codes n'ont pas changé, Robinson est toujours autant possédé par ses textes qu'il répand en vociférant et en baragouinant. Tandis que les structures instrumentales changent d'humeurs comme de chemise... mais toujours avec tension et ardeur ! "Extrême mais articulé", comme dirait l'intéressé au sujet de ce disque. Tout cela est très concret sur "Who missed me", le premier titre de Mansuetude. Ses 13 morceaux, enregistrés à la fois à Trévise en Italie (pour les instruments) et à San Francisco (pour le chant), sont des représentations soignées et libres de la noirceur, du malaise, de l'instabilité et de la folie.



Un miroir de l'âme en peine à coup d'alliages de styles percutants tels le punk ("Drug burn", "High. Speed. Chase"), le drone lancinant ("Movement n°. 201", "Leather bar"), le noise-rock ("American steel", "Fixer"), le thrash-jazz ("Trash"), jusqu'à des ambiances plus expérimentales et "free" ("A room in Berlin"). Signalons que dans cet atmosphère lugubre, se trouvent quelques invités prestigieux dont Duane Denison (guitare de Jesus Lizard sur "American steel"), Jacob Bannon (chanteur de Converge sur "Bleat"), Megan Osztrosits (chanteuse de Couch Slut sur "Fixer"), et le saxophoniste David Binney qui prête sa voix sur "Trash", et qui est responsable, au passage, de la formation du groupe ayant travaillé sur Blackstar, le dernier album de David Bowie. Tout ça rajoute du piquant à cette sauce qui dévoile pleinement ses atouts et effets après quelques passages dans les oreilles. Conséquence : ça passe (super) ou ça casse (sèchement) !