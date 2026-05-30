Cold lava, voilà un bel oxymore si l'on imagine que l'on va tâter de la lave refroidie avec les Buko. À l'entame de leur nouvel album, il faudra juste 15 secondes avant que la croûte de la roche en fusion ne se craque et que la fournaise d'un rock incandescent ne vienne te chauffer les conduits auditifs. Un nouvel LP qui fait suite à Bukoswki, leur précédent album sorti en 2022, album particulier et posthume à la suite de la disparition le 16 octobre 2021, de Julien Dottel, bassiste et co-fondateur. Pour ce qui apparait comme un nouveau chapitre de la vie du groupe, c'est donc Max Müller (ex Full Throttle Baby) qui est confirmé à la basse et qui vient rejoindre Romain Sauvageon à la batterie et les tauliers Mathieu Dottel au chant et à la guitare et Clément Rateau à la guitare. Un nouveau line-up, 11 nouveaux titres, un nouveau guest, mais tu retrouveras le Buko que tu as aimé lors des précédentes productions.



Car le feu est loin de s'être éteint au fil des années et des épreuves, les guitares envoient toujours des gros riffs stoner voire hard, le chant combine toujours puissance et mélodie. Enregistré par Francis Caste, le quatrième album qu'il réalise pour Bukowski, Cold lava reste dans la lignée de la discographie du groupe, du stoner rock puissant qui s'amuse parfois à injecter des petites variations bien senties. Entre un premier titre agressif où les instruments se tirent la bourre ("Headlight"), un "Cold lava" qui s'apaise sans oublier de lâcher de gros riffs, un "Neverending fall" vitaminé qui s'amuse à bousculer la rythmique, une intro ultra mélodique pour "Whispers" qui démarre avec une guitare claire et le beau chant tout en douceur de Mathieu Dottel (dont on aimerait qu'il se prolonge tellement il est poignant) avant de passer progressivement toutes les vitesses, le planant et électrique "Howls", ou le "Communication in silence" dans lequel Reuno des Lofo vient poser sa voix en fin de morceau. Et tout ça sur des formats de tracks courts, qui dépassent rarement les 4 minutes, pour pas que tu t'ennuies. Évidemment que tu ne vas pas t'ennuyer avec ce nouvel album 100 % Buko. Mais pourquoi changer la recette quand c'était déjà très bien avant ?

Eric

Publié dans le Mag #69