C'est Julien, bassiste de son état, qui répond à nos questions sur ce nouvel album, ce "nouveau départ" de Bukowski qui ne passe pas beaucoup plus de temps sur un même riff que sur une même question ! Pas moyen que ça traîne, même en interview. Go go go !

Vous avez expliqué que ce cinquième album était un nouveau départ, a priori, il est réussi ?

On l'espère !!! Encore bien des dates pour le défendre, on est très fiers de cet album.



Quel a été le principal atout de Clément pour son recrutement ?

Son jeu surtout !!! Sa polyvalence, sa gentillesse. On se connait depuis 10 ans déjà aussi...



Discutez-vous de l'orientation musicale du groupe autour d'une table ou tout se fait avec les instrus à la main ?

On se parle beaucoup oui ! Mais généralement, ça se finit le lendemain en répèt' !



Quel adjectif vous va le mieux pour définir votre style ?

Métal.



Passer par le crowdfunding, c'était pour "retrouver une certaine indépendance dans la composition", vous ne faisiez pas ce que vous vouliez chez Verycords ?

Il n'y a jamais eu de heurts, juste une lassitude des codes, un profond besoin de lâcher prise et de liberté dans le caractère un peu fou.



Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la sortie d'On the rocks ?

Mauvais karma. planning délicat, Fred nous a quittés, sans heurts, mais y'a quand même eu de belles dates !!!



Être indépendant et autoproduit, c'est beaucoup plus de boulot ?

Oui... ;)



Si un label vous appelle pour le prochain album, vous dites quoi ?

Avec plaisir !!! (rires)



Dans Strangers, on retrouve un thème d'Hendrix, il y a un passage qui sonne bien Tom Morello. C'est volontaire ou j'ai rêvé ?

Non non, tu n'as pas rêvé !!! On aime bien les clins d'œil.



On peut souvent retrouver des symboles de mâchoires, crocs, (artwork de Strangers, Mysterious smile, Hazardous créatures), c'est votre kif les grosses canines ?

Pas dans la vie de tous les jours, non ! Juste sur scène, c'est une comédie musicale en fait !



Vous avez joué dans pas mal de pays et de festivals, quels sont les endroits où vous voudriez jouer ?

En Angleterre, au Canada !!!



Et où aimeriez-vous rejouer ?

Au Japon, sûr de sûr.



D'ailleurs, le Hellfest à 11h40, c'est pas un peu tôt de jouer avant l'heure de l'apéro ?

C'est notre heure !!! Un canon, du soleil, un Buk et hop là, la journée commence bien !



En février, vous rejouez au Forum de Vaureal, ce public vous connaît particulièrement, vous préparez un truc spécial ?

J'ai un devoir de réserve mais on est en pleine préparation des surprises !!!



Le crowdfunding n'a pas permis de préparer un clip, l'idée est au placard ou vous pourriez quand même en sortir un ?

On en parle justement ces temps-ci, ça va arriver bien vite.



Le délire "Son of the son" pourrait devenir un vrai clip, non ?

Pourquoi pas ! Ça gamberge en ce moment en tout cas.



Bukowskitheband.com ne répond plus, les réseaux sociaux suffisent pour rester en contact avec les fans et apporter des infos ?

C'est simple, efficace et réactif à tout point de vue, donc je vote oui !

Merci à Julien, Bukowski et Élodie chez HIM Media.

Photo : Aurelien Belengez.

Oli