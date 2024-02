Originaire du Mississippi, Bukka White (1909-1977) est peu connu du grand public. Pourtant, il est considéré comme le maître du delta blues. Dans sa série "Call up the spirits of the dead" le label Night Records, nous propose de revenir sur les débuts d'une carrière morcelée avec la compilation Shake em on down.



Les premiers enregistrements de l'album datent de 1930 à Memphis. Bukka White se lance sur "The Panama limited". Un titre parlé comme dans une discussion avec un ami. Seuls quelques passages sont chantés d'une voix claire et mélodique. La guitare de Napoléon Harrison vient en soutien pour accompagner le chanteur avec un son métallique. "I am in the heavenly way" est un enregistrement feutré de grésillements. Cela le rend d'autant plus authentique. Sur ce titre, il partage le chant avec Miss Minnie.



"Pinebluff Arkansas" et "Shake em on down" sont des purs blues voix/guitare. Il enregistre ces titres à Chicago en 1937. Peu de temps après, Bukka White passe par la case prison pour avoir blessé une personne par balle au cours d'une bagarre. C'est derrière les murs qu'il enregistre "Po boy" grâce au musicologue Alan Lomax. Un titre superbe qui montre que rien ne pouvait casser le talent de cet artiste. À sa libération en 1940, le bluesman file de nouveau à Chicago enregistrer l'autre partie des titres de l'album. On retrouve notamment "Parchman farm blues" qui revient sur son séjour en prison dans le Mississippi.



Très honnêtement, Bukka White a beau être le maître du delta blues, il était pour moi inconnu au bataillon. La série "Call up the spirits of the dead" du label Night Records m'as fait découvrir un grand artiste du blues qui avait la force de jouer une majeure partie de ses compositions de manière minimaliste. Par extension, je me suis plongé dans le travail de collecte musicale d'Alan Lomax qui est un puits sans fond. Je vous conseille, en résonance avec l'histoire de Bukka White de vous pencher sur les enregistrements des prisonniers noirs de la prison de Parchman Farm. Quand vous aurez fini, reprenez Shake em on down. C'est beau de faire (re)vivre les artistes d'hier, surtout quand c'est sans l'intelligence artificielle...

Julien

Publié dans le Mag #57