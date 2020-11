Desolation blue troisième opus du groupe gallois Buffalo Summer, est un disque pratique. Car il fait office de best of de ce qui se fait de mieux dans le genre rock/blues/hard blues qui groove. Pas besoin de collectionner cinquante albums des genres précités, celui-ci suffira !



Cela peut paraître un peu réducteur sur le papier, mais il faut analyser cette réflexion dans le bon sens du terme : Desolation blue est un disque sans fausse note, varié, coloré et très agréable. Vintage et moderne à la fois. Sonnant aussi bien 70's ("The power & the greed"), blues rock (le génial "Hit the ground running" et son lap steel, "The mirror", le splendide "Dark valentine" qu'aurait adoré Gary Moore), hard rock ("If walls could speak", "Untouchable") ou tout simplement rock ("Deep water") le groupe est aussi à l'aise avec les morceaux joués pied au plancher que les titres aux ambiances plus feutrées ("Last to know", Pilot light"). Et sans se montrer démonstratif, Buffalo Summer, collectionne les chansons abouties et bourrées de mélodies. Le panel vocal de son chanteur est assez large (j'ai une préférence sur les morceaux s'approchant de Scott Weiland), les guitares sont redoutables, et "efficace" est un adjectif qui colle à la peau de ce disque. Efficace comme ses compositions, efficace comme son exécution, efficace dans son inspiration. Efficace comme un disque de patrons. Je pourrais te vanter les mérites de ce disque en collectionnant les superlatifs qui vont bien, mais je préfère te laisser le soin de te faire ta propre idée et de me faire part de tes impressions. Elles seront forcément bonnes, je n'en ai aucun doute !

gui de champi