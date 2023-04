La dernière fois que Brutus a débarqué chez les Anglais, c'était à l'occasion de la tournée de Cult Of Luna en 2019, avec une première partie à l'Electric Ballroom à Camden. Une première partie qui avait donc fait une forte impression, puisqu'une partie du public se retrouve ce soir au Garage, 3 ans plus tard ! Cela dit, 2022 est une cuvée bien différente, cette fois le groupe est en tête d'affiche, sur les traces d'un buzz bien mérité, et avec un nouvel album Unison life tout frais sorti dans les bacs. La proposition est donc bien différente et Brutus, en un sens, vient ce soir en terrain conquis délivrer une ode sonore à une salle comble.

Brutus @ The Garage, Novembre 2022 Une première partie venue avec eux sur la tournée, Ghost Woman ouvre cette soirée avec un blues rock un peu alternatif, un peu en retrait. "Pas de lumière en facade !", Evan le guitariste et instigateur du duo lance au régisseur lumière. Ghost Woman joue donc dans la pénombre et y reste, se faisant un peu oublier, ça reste malheureusement un peu gentillet mais qui n'est pas sans intérêt pour les afficionados du genre. D'ailleurs, avec une ouverture des portes à 19h, et Brutus commençant à jouer à 21h10, il y aurait eu largement la place pour un autre groupe en ouverture, notamment un groupe du coin, pouvant bénéficier du coup de pouce.



Un peu passé 21h donc, Brutus entre sur scène, ouvrant avec "Liar", single sorti du nouvel album Unison life, sans chichis, sans fioritures, sans effusions inutiles, Brutus va droit au but et remet tout le monde en place pour le reste de la soirée, un titre d'ouverture qui donne le La, qui sonne fort et qui fait plaisir. Ça joue bien, ça joue carré, ça fourrage à tour de bras. "Horde II", suivi de "War" issue de Nest au plus grand plaisir du public rassemblé ce soir. Le groupe et en particulier Stéphanie est aux anges d'être là ce soir, ravie de jouer à Londres. Batterie à droite de la scène, de profil, elle tient la barre du voilier Brutus pendant que Peter et Stijn s'occupent du vent dans les voiles en milieu de scène. "Victoria", "Miles away", "Brave", "Techno", les titres s'enchaînent sans répit, délivrés par un groupe en forme. Ça sonne presque comme sur l'album, avec un son excellent et une performance exemplaire du groupe. Brutus n'est pas très effusif mais prend plaisir à jouer un assortiment de titres de Nest ou du nouvel album, enchaînant un monstrueux "What have we done" qui soulève la foule d'une fougue rageuse; "Space", "Desert rain", "Dust" s'enchaînent dans cette atmosphère magique. Le groupe finit son set avec "Sugar dragon" qui arrondit les angles et charme, si besoin en était, les Anglais entrés dorénavant en communion avec le groupe belge.

Thanks to Mease, Cathy & Brutus !

Pooly