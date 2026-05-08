Si les deux groupes partagent la même mouvance post-black metal, leurs univers sont radicalement différents. À la violence et la fureur de Bruit ≤, Alcest répond par la joie et la douceur. Retour sur ces deux concerts envoûtants dans la magnifique salle du Quai M à l'acoustique incroyable.

Bruit ≤ Bruit ≤ est un groupe uniquement instrumental. Une succession d'images, parfois en rafales, projetées derrière le groupe, remplace les mots. Ce sont les instruments qui parlent, se répondent, se fondent et se confondent en fureur ou en longues plaintes dans ces longs morceaux de près de 10 minutes. La première chanson évoque la guerre, la pollution, l'écologie. Le violoncelle amène une douceur, mais aussi une profondeur et une lourdeur insoupçonnée. On assiste à un dialogue entre violoncelle et violon avant que ce dernier ne prenne le lead. Puis, la guitare, feutrée remplace le violon et la tension monte progressivement, le rythme s'accélère, la batterie devient plus présente. Maintenant, la guitare et le violoncelle se confondent comme fusionnant dans une longue plainte prenante. Puis, la batterie passe à l'honneur et nous entraîne dans un rythme syncopé, mais qui reste lancinant, envoûtant. C'est l'électro qui introduit ce deuxième morceau plus rapide et rythmé, appuyé par la batterie. Les images de symboles se succèdent à l'écran : logos d'entreprises, hiéroglyphes égyptiens, écrans d'ordinateurs couverts de chiffres qui défilent follement alors que le rythme ne cesse de s'accélérer pour parvenir à un paroxysme. C'est dérangeant, limite désagréable et très certainement voulu.



Alcest Un maelström d'images tourbillonne derrière le groupe, nous dépeignant un futur chaotique, dénué de sens, la folie du monde alors que les instruments saturent. Mais un espoir émerge : les fleurs et l'eau salvatrice sont accompagnées par les notes aiguës de la guitare, lentes, comme mises en sourdine. Les instruments à corde la rejoignent pour l'envelopper de douceur, de lenteur avec une sonorité presque ecclésiastique d'une grande beauté. L'archer du violon frotte les cordes de la guitare et la rend aérienne. Le violoncelle nous transporte vers la lumière qui surgit à l'écran, la batterie apparaît et lui donne la force de poursuivre le chemin. Des portes apparaissent (celles de la perception d'Huxley ?) puis le monde se désintègre. La batterie se déchaîne, la guitare et le violoncelle se font graves, lourds, rapides. Athéna, la déesse de la connaissance explose la TV, La Joconde également, des images du même style défilent et cela sonne comme une délivrance. Le rythme est de nouveau lent, les sons aigus, presque dissonants sur la fin de ce très long morceau qui fut très applaudi. La fin de set a connu une longue et belle ovation du public. Bruit ≤, c'est du bruit et de la fureur, mais également de la douceur et de la violence. Ils dépeignent un sentiment d'urgence, un monde qui va trop vite, chaotique, dénué de sens et qui court à sa perte. Pourtant, ils revendiquent l'espoir et la possibilité de pouvoir encore nous sauver en changeant.



Au désespoir et à la fureur de Bruit ≤, répond la sérénité envoûtante et la joie de vivre d'Alcest. C'est d'ailleurs un des rares groupes de metal à composer sur ce thème car, après tout, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Alcest se produit sous une grande lune, accompagné de deux grands oiseaux oniriques en metal. Le voyage commence doucement et nous emmène dans un univers léger, féérique bientôt perturbé par une batterie impétueuse. La voix garde sa douceur, son côté aérien et s'impose à la batterie qui revient inlassablement. Le morceau est rythmé, mais toujours planant. C'est une fausse douceur qui nous transporte. La guitare prend le lead et nous raconte son histoire bercée par la batterie. C'est doux, apaisant, porteur de sérénité mais aussi vibrant, d'une beauté un peu éthérée. La lumière passe au rouge, la guitare se fait plus engagée, plus grave, le rythme s'accélère quelque peu. La lune orangée s'impose derrière le groupe et change de couleur avec la très nette accélération du rythme alors que les chants apportent de la profondeur à l'ensemble. Ce concert est comme une ode païenne à la lune, Alcest célèbre la vie. D'un seul coup, les instruments se font plus secs, des cris apparaissent, mais étouffés, ils ne sont pas fait de douleur ni de désespoir. Et la voix revient, se fond dans la musique, la transcende. Le son d'un orgue vient conclure avant qu'un break nous reprenne avec un rythme plus soutenu, une densité du son qui augmente de volume pendant quelques instants avant de mourir. Un électro lourd et bourdonnant apparaît, puis les sons graves des instruments s'élèvent dans un rythme marqué qui s'intensifie brusquement. La lune orangée prend des reflets noirs. La voix, toujours, sublime ces moments, les fait monter plus haut, plus loin. Puis, elle se tait, tout s'emballe quelques instants avant de s'apaiser avec une certaine impatience. Le rythme soutenu reprend avec intensité, on sent l'explosion arriver et enfin le cri libérateur avant que la voix ne s'apaise elle et les instruments avec. Alcest, c'est de la douceur, sans mièvrerie, un hommage à la beauté, une ode à l'espoir. C'est beau, émouvant, ici pas de désespoir ni de folie, mais de la joie et de la sérénité. On se sent plus léger, capable de s'envoler jusqu'à la lune au son enivrant des guitares et de ces voix éthérées, semblables à un chant païen mystérieux et hypnotique.

Un grand merci à Frédéric du Quai M pour nous avoir invité, de nouveau, dans cette magnifique salle qui a sublimé ces deux groupes de grande qualité et au public, en nombre, qui, comme moi, doit garder un souvenir ébloui de cette soirée.

Photos : Nolive