La musique adoucit les mœurs, ses vertus sont nombreuses et plus particulièrement lorsqu'elle laisse place à un imaginaire, abstrait ou non, et à la simple décontraction de l'esprit. Celle d'Apologie du temps perdu, Vol. 1, le nouvel EP surprise du quatuor de post-rock ambient Bruit ≤, fait partie de ces disques qui répondent à un besoin de s'échapper, ou plutôt de se "réfugier" pour citer le groupe. Cette musique instrumentale, qui a été conçue en attendant l'arrivée d'un deuxième album, pourrait totalement être une bande originale d'un film fantastique ou bien un drama. Les sons des violons et violoncelles dans "La sagesse de nos aïeux" n'y sont surement pas étrangères. Ces "méditations musicales" selon les dires du groupe, lui ont servi à récupérer des énergies déployées durant les moments d'efforts liés à sa tournée du premier album en Europe. Faits en partie à la maison, ces 3 titres qui ont bénéficié de plusieurs techniques de production (magnéto à bande, portastudio cassette 4 pistes, logiciel, tape machine Studer) sont d'une beauté absolue. 25 minutes de voyage où le temps s'arrête.

Ted

Publié dans le Mag #56