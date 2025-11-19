Brother Junior arrive en force avec Loser not loser, un premier album aussi lumineux que désarmant, entre coups de griffes rock et caresses pop. On l'avait croisé à l'Olympia en première partie des Stranglers : le revoici au centre de la scène, avec des chansons pleines de contrastes, à la fois intimes et flamboyantes. Loin de se complaire dans la mélancolie, il transforme ses fêlures en énergie brute, porté par des musiciens fidèles et explosifs. Brother Junior évoque dans cet album des décennies de lutte contre l'angoisse, mais aussi l'amour, la fête, le plaisir de créer - et surtout de partager. il revient avec sincérité et humour sur le processus de création, ses influences, et cette joie farouche d'exister en musique. Pas de pose, pas de façade : juste un artiste qui a décidé d'être lui-même, loser ou pas.

Brother Junior Tout d'abord, comment vas-tu depuis notre rencontre à l'Olympia en première partie des Stranglers ? Est-ce que c'est "I feel like shit" (morceau de l'album) ou, au contraire, tu vas bien ?

Tout va très bien, merci. J'ai été pas mal occupé à composer, répéter, enregistrer ce nouvel et premier album Loser not loser. Pour le côté "I feel like shit", ça peut encore arriver comme tout le monde, mais ça va vraiment mieux, merci.



Ton premier album, Loser not loser, est sorti le 6 juin. Quelle sensation domine : délivrance, excitation, vertige ?

Beaucoup d'excitation de pouvoir enfin le présenter et le faire écouter, on a eu une sorte de faux départ concernant la sortie initiale, il a fallu donc attendre un peu plus, mais je suis super heureux qu'il soit sorti.



Tu parlais d'un album qui transforme le loser en héros tragique. Est-ce une revanche personnelle ou un personnage fictif ?

Je ne parlerais pas d'une revanche, mais plutôt d'une victoire sur moi-même. L'album est très personnel, j'y parle de mon expérience face aux angoisses qui me suivent depuis plus de 20 ans et comment cela m'a impacté, mais aussi et surtout comment j'ai pu en sortir et comment accepter d'être aidé à changer la donne. Ça parle aussi d'amour, de vivre sa vie pleinement et de rock'n'roll. Rien n'est simple, mais en aucun cas je voulais que ce soit un album triste et déprimant. On perd, on gagne, mais on essaie toujours et à la fin c'est bien.



Pourquoi avoir choisi ce titre paradoxal ? Loser not loser, c'est un constat ou un manifeste ?

Ce titre est arrivé après un concert solo à Marseille, une spectatrice vient me voir pour me féliciter et me dit : « C'est fou ce côté loser, mais pas trop ». Ça m'a fait rire et réfléchir, et puis ça me parlait tellement parce que ça résumait vraiment ce que je ressentais, j'ai l'impression que ça pourrait être un peu chacun d'entre nous, on se sent tous des fois un peu "Loser mais pas trop". Puis sur un plan plus élargi, j'écoutais un album de Fruit Bats qui s'appelait Absolute loser, ça ramenait à Leonard Cohen que j'adore et qui a écrit le roman Beautiful losers ("Les perdants magnifiques" en VF), je voulais qu'on puisse entendre dans le son de l'album ce côté slacker/loser, tout faisait sens.



Et finalement, tu es loser ou pas ?

Je dirais les deux, mais j'espère être plus "Not loser" que "Loser" quand même, mais c'est un équilibre à trouver.



Et la pochette ? Elle illustre ce que tu voulais de l'album ?

Oui, c'est exactement ce que je voulais, j'ai travaillé avec le fantastique Jérôme K Sivien qui s'occupe de tout ce qui est artwork depuis le précèdent EP, et je voulais que ce soit fun. Il y a ce côté photo de bal de promo américain des années 80/90, ça pourrait être autant réel que drôle. On avait dans les idées de départ une superbe photo de Robin Williams que j'adore pour sa dualité, sérieux et drôle.



On sent une énergie très scénique dans les morceaux. L'album a-t-il été conçu pour être joué en live ?

Il a été enregistré avec mes musiciens Julie Blasco (batterie/guitare), Jean Greco (basse) et Philippe Poveda (batterie) et ça vient de là, on a une vraie connexion tous les quatre qui amène cette énergie live. Puis il a été effectivement écrit et arrangé pour qu'on puisse partager l'expérience au maximum avec le public.



Tu mélanges brutalité et mélodie, noise et pop. C'était une ligne directrice dès le départ ou une alchimie trouvée en studio ?

Ça fait partie de mon éducation musicale, je suis un gamin des années 90 et on passait du rock/grunge à guitares électriques au folk/grunge à guitares acoustiques, je n'arrive pas à choisir entre rock et folk. Ça fait donc ce mélange, je pense à Weezer, Posies, Hole... Puis la mélodie, ça reste quand même la base d'une belle chanson.



Brother Junior Dans la bio, tu dis que le disque est à la fois "Théâtral, brutal, flamboyant et amoureux". C'est rare d'assumer autant de contrastes. Tu les revendiques comme une identité ?

J'ai la chance d'avoir avec moi des gens qui savent écrire et retranscrire ce que j'essaie de faire passer à travers ma musique, merci Thierry pour cette bio. Disons que je trouve génial de pouvoir aller au bout de l'idée quand on écrit et enregistre. Il ne faut pas avoir peur d'en faire trop parfois, de dépasser les limites, mais aussi pourquoi pas de rester minimaliste, ou encore de se ridiculiser... Tant qu'on reste soi-même, c'est l'essentiel. Enfin, l'amour (et la passion) reste une source d'inspiration inépuisable. C'est mon identité musicale, je suis certainement moins flamboyant dans la vie de tous les jours, quoique...



L'album sonne à la fois très américain dans l'énergie et très européen dans le texte. C'est quelque chose que tu as travaillé consciemment ?

Pas du tout. Ce que j'ai sur mon cahier des charges, c'est surtout de ne pas me compromettre et aller au bout des idées. Si par exemple, j'ai envie qu'à un moment de la chanson le solo de guitare soit sur une seule note et très fort par rapport à tout le reste, on le fait, si je veux un effet particulier sur toute la batterie sur toute la chanson, on le fait, le but étant de ne jamais regretter. J'ai été beaucoup aidé là-dessus par Jean Greco avec qui j'ai enregistré l'album et qui a su mettre en action avec beaucoup de talent tout ce qui était dans ma tête.



"Death by dance" est sans doute le morceau le plus immédiat du disque. Pourquoi l'avoir choisi comme porte d'entrée ?

Tu ne sais pas pourquoi tel morceau arrive comme ça et marche si facilement. Il a fait partie des trois premiers à être enregistré et on a tous senti qu'il y avait un truc en plus, il s'est imposé comme premier single. Et j'aimais bien que le morceau ait ce thème de la fête entre amis, tu sais, ce moment où tu sors avec tes potes et tu te sens tellement bien que tout semble possible et que c'est un bon moment à chaque instant, puis aussi cette réflexion de "Ok, on va mourir de toute façon, donc ne te laisse pas enfermer par des angoisses, des peurs, vis ta vie !".



On sent des influences de Queens Of The Stone Age et de Weezer qui se seraient percutés à Eels ou Cake. Quels autres groupes t'ont nourri pour cet album ?

C'est tellement agréable quand tu fais ressentir tes influences dans la musique que tu joues. Les quatre groupes que tu cites font partie de mes influences. On parlait de mélodie et de brutal plus haut, Weezer, par exemple, c'est ça ! Parmi les groupes que j'écoutais en boucle pendant la composition et l'enregistrement, il y avait les fantastiques Boygenius, Wilco, la BO de la mini-série "Daisy jones & the six", Fleetwood Mac, Frightened Rabbit, Lucy Dacus, Phoebe Bridgers, Laura Marling, Flyte, Phantom Planet, Ash, Madison Cunningham, ...



Quel morceau te semble le plus personnel dans le disque ?

Ils sont tous très personnels, mais si je devais en choisir un, ça serait "2310". Ce morceau, c'est presque le point de départ de l'album. "2310", c'est ma date de naissance, c'est aussi le nombre que je n'arrêtais pas de voir de partout, dans des jeux, sur les horloges, de partout. Et ça parle de comment je me sentais durant cette période qui a commencé en 2022, de l'extrême angoisse que je tentais de surmonter malgré les belles choses que je vivais, tout en criant ce mantra "I just want to be fine".



Et lequel te paraît le plus surprenant dans son écriture ou son production ?

J'aimerais que ce soit "I feel like shit". Je voulais écrire un morceau qui parle de l'état dans lequel on se trouve quand on est au fond du trou, mais sur une musique légère et joyeuse. J'adorerais que ce soit un single qui passe sur les plus grandes radios, ça me ferait bien sourire.



Brother Junior Y a-t-il un morceau que tu vois comme une clef de lecture de tout l'album ?

Pas forcément. Pour la première fois de ma vie, je suis content et satisfait de chaque morceau. Faut juste commencer par le début, "2310", et se laisser transporter jusqu'à la fin.



Tu joues beaucoup avec les codes de l'entertainment, de la fête, tout en glissant des fêlures sous le vernis. C'est un piège volontaire tendu à l'auditeur ?

Non, aucun piège là-dedans, j'essaie juste de montrer qu'on peut parler de sujets sérieux dans un contexte moins sérieux. Je n'ai pas envie, après écoute de l'album, de plonger les auditrices et auditeurs dans une vague de tristesse. Je pense qu'on peut faire rire et aussi être sérieux, comme une discussion entre amis finalement.



Tu es entouré d'un "Trio explosif". Qui sont les musiciens qui t'accompagnent, et comment avez-vous bossé ensemble sur l'album ?

Exactement, un trio explosif. Julie Blasco qui jouait de la batterie sur la précédente tournée est passée à la guitare car elle sait tout faire, et très bien, et que pour présenter l'album comme il se devait, il fallait une autre guitare. Jean Greco à la basse, avec qui on a pu écrire des lignes de basses tellement belles et efficaces, a enregistré, mixé, masterisé l'album. Et le petit nouveau, Philippe Poveda à la batterie, qui avait remplacé Julie pendant 2 mois, une vraie intelligence du jeu et un sacré toucher. Et les trois chantent aussi donc tout est parfait. L'enregistrement a duré quelques temps, les batteries ont été jouées par Julie et Philippe, les basses par Jean et les guitares, voix, pianos, claviers, percussions par moi.

À l'Olympia, j'ai rendu la setlist à Julie car j'ai vu que tu avais écrit un superbe message dessus. Finalement, tes musiciens sont une seconde famille?

Quand tu parles de famille, mon fils Samuel a brillamment enregistré des guitares, des percussions et des pianos sur l'album, et ma fille Ella a posé quelques voix magnifiques, ce qui me comble en tant que papa et me rend encore plus fier d'eux. J'ai du mal à imaginer partager des émotions si personnelles avec des gens que je ne connaitrais pas. J'aime beaucoup travailler comme ça, en tout cas je n'arrive pas à travailler autrement ce qui est difficile parfois aussi, tout n'est pas rose, il faut parler et bien communiquer pour que tout se passe bien, mais à la fin, il y a beaucoup de respect et on peut tout se dire pour avancer comme il faut. L'Olympia, c'était notre premier et il fallait des souvenirs comme ces setlists ou encore la photo que tu as prise de nous trois.



La prod est nerveuse, directe, mais aussi très précise. Qui a signé la réalisation ?

Nerveuse et très précise, merci !! J'ai commencé à chercher à travailler avec des réal' puis ça ne s'est pas fait. Je savais que Jean avait fait pas mal d'enregistrements auparavant, on a beaucoup discuté et on a décidé de le faire ensemble, lui à la technique et moi à la réalisation en gros. J'adore la réalisation autant que l'enregistrement. On a beaucoup axé sur les partis pris, on a testé plein de choses et on s'est super bien entendu.



Brother Junior Comment s'est déroulé l'enregistrement ? En mode live brut ou plus fragmenté ?

On a commencé à répéter une petite vingtaine de morceaux, puis on est passé à l'enregistrement, instrument par instrument. Ce qui me plait, c'est qu'il a été enregistré dans une ancienne bergerie, dans le Champsaur, dans le froid en plein hiver ce qui a influencé ce qu'on faisait, il y a un côté quête, communauté. Ça a duré plusieurs mois, physiquement on a un peu morflé, je suis plus tout jeune, mais ils ne restent que de bons souvenirs et un album dont je suis très fier.



Tu parles souvent d'un rock qui "Décapite". Il fallait que cet album cogne fort dès les premières secondes ?

Oui, il ne faut pas de demi mesures, soit t'es impactant et vrai, soit tu deviens une espèce de bouillie qui ressemble à toutes les autres et qui n'a rien à dire. Je ne prétends pas révolutionner quoi que ce soit, mais je pense qu'en tant qu'artiste, il ne faut pas hésiter à être vrai et direct.



Quels sont les projets à venir ?

Tourner le plus possible, France, Europe, Monde, trouver de nouveaux interlocuteurs comme un tourneur par exemple afin de ne pouvoir me concentrer que sur la musique. Il reste 4,5 titres qui ne sont pas sur l'album, mais qu'on joue en live, ils risquent de sortir aussi j'espère. Puis j'adorerais enregistrer un vrai album folk dans la lignée de Neil Young, Fleet Foxes, Flyte, Jeff Tweedy, First Aid Kit, Joni Mitchell, Andrew Bird... dans tous les cas, reprendre l'écriture et la composition pour le prochain album. D'autres projets aussi dans lesquels je travaille, le label Hey Bronco, l'artiste Lekø, aider et accompagner certains jeunes talents à enregistrer leur musique comme Rahewl, mon fils, Jules Henriel, faire de la country, un nouveau projet folk, pourquoi pas monter un festival, quoi qu'il arrive ne pas s'arrêter, ne jamais s'ennuyer, toujours faire.



Le mot de la fin ?

Merci beaucoup JC et W-fenec. Longue vie à Loser not loser.

Merci à Jullien Arniaud.

Photos : JC Forestier.