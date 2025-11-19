J'ai découvert Brother Junior un peu par hasard, mais dans un cadre qui ne s'oublie pas : c'était à l'Olympia, en première partie de The Stranglers. La salle était debout, les bras croisés comme souvent quand on attend "le vrai groupe", et pourtant... très vite, l'attitude sincère, l'humain palpable derrière les riffs nerveux, et cette manière de parler au public entre les morceaux ont capté mon attention. Pas d'esbroufe, pas de posture. Un vrai truc. Depuis ce soir-là, je n'ai cessé de suivre ses parutions : deux EPs puissants, une poignée de singles bien troussés - et surtout une promesse qui ne demandait qu'à éclore.C'est donc avec une joie non dissimulée que j'ai pu écouter Loser not loser en avant-première. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'attente valait le coup. Le style Brother Junior est toujours là, reconnaissable entre mille : ce rock indé nerveux qui flirte avec la noise, le garage et la power pop sans jamais se noyer dans l'un ou l'autre. Une énergie scénique transposée avec finesse sur disque, ce qui est loin d'être évident.



Mais ce qui marque ici, c'est l'inspiration. La fraîcheur. Loser not loser coche toutes les cases d'un album d'été idéal : il donne envie de chanter fort, il évoque des émotions simples mais pas simplistes, et surtout il transpire la liberté. On pense à The Strokes dans leur meilleur jour, à Franz Ferdinand pour cette manière de jouer du groove dans les riffs secs, mais aussi à Weezer pour ce goût de la mélodie immédiate et un peu sucrée, voire à une certaine école californienne post-90's qui assumait d'être à la fois rentre-dedans et profondément pop. Mention spéciale au morceau "I feel like shit", hymne assumé à la mélancolie légère et au spleen autoparodique, avec ce côté cheesy qui fait sourire sans jamais tomber dans la parodie. Brother Junior réussit un petit exploit : faire coexister les fêlures et la fête, la sincérité et la mise en scène. Il danse au bord du gouffre, mais en gardant le sourire.



Porté par un trio explosif sur scène, l'album est dense, théâtral parfois, toujours incarné. Chaque morceau raconte une histoire, esquisse un personnage, dresse un décor. Loser not loser ne cherche pas à révolutionner quoi que ce soit, mais il insuffle une âme à ce que beaucoup traitent aujourd'hui comme une formule. Et puis il y a ce titre. Comme une question qu'on se poserait devant le miroir : Loser not loser ? La réponse est non. Brother Junior n'est pas un loser. Il est même sur le point de gagner bien plus que ça : vos cœurs.

JC

Publié dans le Mag #66