What's the folk ? Le genre a évolué au gré du temps et des modes. Mais pour résumer, ce style de musique évoque la tradition, des instruments acoustiques et un attachement au peuple. Il existe forcément un lien entre les gens qui en jouent et leur histoire ou leur espace de vie. Certains s'affranchissent de ces critères (pas la peine d'avoir des ancêtres vikings pour jouer du nordic folk), d'autres les respectent, mais n'hésitent pas à les faire grandir. Brieg Guerveno est de ceux-là.



Le briochin a connu de nombreuses vies de musiciens, côtoyant autant les black metalleux que Nolwen Korbell et s'amusant autant dans le prog que dans la chanson, en groupe ou en solo... Le dénominateur commun à toutes ses expériences est l'usage du breton, y compris dans la nuit qui arrive. Cette langue qui sonne assez bien est totalement incompréhensible pour les non-bretonnants (mais les textes sont traduits en anglais dans le livret), ce qui met en avant sa musicalité comme la douceur des mélodies de Brieg. À sa voix et sa guitare, il ajoute des sonorités apportées par d'autres : des synthés, du violon, de la contrebasse, des percussions et même une chorale ! Chaque ajout vient teinter son folk et l'enrichir d'éléments qui ne sont pas que des arrangements : davantage de profondeur, une ambiance larmoyante, un peu de lenteur, de la gravité, une touche de modernité électro, un poil de psychédélisme... comme s'il fallait camoufler un peu chaque titre pour ne pas apparaître quasi nu (comme sur le très beau "Ar barr avel"). Malgré l'unité apporté par le timbre de voix et la langue usitée, Un noz a vo offre donc une belle variété et chacun y trouvera son plaisir selon ses goûts ou son humeur. Moi, je ne saurais choisir entre la douceur pop-prog de "Hebiou din" et le rock travaillé "Poultrenn" (qui me rappelle par moment The Married Monk) pour t'indiquer par où commencer si tu pars à sa découverte. Pour le tube, le poète a choisi la première, si tu veux avoir quelques images en plus, tu peux donc débuter là (ou par "Kalon flamm" et ses dessins).



Avec un folk bien plus aventureux que sur 'Vel ma vin, ce nouvel album de Brieg Guerveno fait s'entrelacer des racines et insuffle un nouveau souffle à des sons qui ne riment pas qu'avec traditions.

Oli



Publié dans le Mag #67