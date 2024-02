Do rainbows have ends? Nothing can stop the sound The light is about to change Fudge Cross eyed gods As the carousel swings The mother of all fuckers All the feels Your mind is my cafe Stuck to yous

The Brian Jonestown Massacre sort un 20ème album cette année, moins d'un an après Fire doesn't grow on trees. Depuis 1990 et l'acte de naissance des Américains, on a plus eu vent des frasques d'Anton Newcombe et de ses musiciens (spectateur frappé par le chanteur, destruction du matériel et bagarres entre les musiciens sur scène...) - très bien documenté d'ailleurs par le film d'Ondi Timoner, "Dig !", sorti en 2004 - que de la musique du groupe en elle-même. C'est bien dommage car TBJM a généralement de belles chansons de rock psychédéliques (mais pas que !) à faire valoir. Et sans déconner, on a même été surpris de la qualité de The future is your past, disque qui a nous été proposé mano à mano par le distributeur français Kuroneko. On le remercie chaleureusement car sans ça, on n'aurait toujours pas ouvert nos pages à ce vétéran du garage-psych-rock-folk. Enregistré à Berlin à trois, ce nouvel album rend hommage, entre autres, aux sixties avec ses guitares qui sentent bon l'acier ("Do rainbows have ends ?"), ses mélodies imparables ("Fudge"), ses pop-songs magiques ("All the feels"), mais également au rock avec un grand "R" grâce à cette fougue garage-punk ("The light is about to change"), ses envolées prestigieuses ("The mother of all fuckers"), et son groove sautillant ("Your mind is my cafe"). Un seul titre à retenir ? Ouille... disons "Nothing can stop the sound". Ce sera le mot de la fin.