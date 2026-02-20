Je ne sais pour toi, mais perso, je n'ai jamais mis un pied en Alsace. Ce n'est pas par choix, mais plutôt par hasard, juste parce que je n'en ai pas eu l'occasion. Et si comme moi, tu ne connais pas cette région, pourquoi ne pas la découvrir via un jeu de tarot revisité en version alsacienne ? C'est ce que proposent les Bredelers, trio strasbourgeois qui a déjà 20 ans d'existence et 5 albums. Et pour leur dernier LP, ils te suggèrent de gober la pilule de diable, Deifel's peel et de piocher au hasard, chacune des 12 cartes/tracks qui composent l'album. Le joli digipak les présente, et un QR code te permettra même de traduire les chansons en français. Car les Bredelers chantent en alsacien, ce qui musicalement passe crème au regard de leur registre plutôt rock puissant, mais est plus complexe si on veut savoir quelle prédiction t'annonce le cartomancien. Et si tu veux aller encore plus loin, tu pourras retrouver une petite vidéo sur le YouTube ou la page Facebook du groupe, qui associe une émotion et une carte pour chacun des titres. Et musicalement dans tout ça ? Eh bien, on est sur un registre rock bien punchy qui flirte entre hard rock et metal et se combine parfaitement avec les intonations de cette langue germanique. En résumé, si tu veux apprendre l'alsacien, faire un tirage de cartes et écouter de la bonne zique, y'a plus qu'à.

Eric

Publié dans le Mag #67