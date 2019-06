Rioghnach Connolly et Stuart McCallum sont... Britanniques, et ouais, Irlandaise pour la première et sa voix translucide, de Manchester pour le guitariste (aussi à l'œuvre dans The Cinematic Orchestra) qui économise ses notes pour ne délivrer que les plus douces. Comme pour son premier album il y a 2 ans, le duo s'est entouré d'amis musiciens pour donner davantage de reliefs à leurs compositions, un batteur et un bassiste tout en discrétion et un pianiste tout en légèreté. Tu l'auras compris, The Breath est un souffle, une bise, une respiration. Tout en retenue et en délicatesse, le groupe explore la beauté des molécules d'air en piochant dans ses origines (le côté celtique de "Hide out"), en usant de sa tessiture (quelle voix !!!) et polissant chaque seconde pour la transformer en coussin ouatée. Au passage, si tu aimes ce genre de sucrerie éthérée, plonge-toi également dans la discographie de Priscilla Ahn. L'hiver est déjà là (quel brouillard !), il faut rester au chaud sous la couette et la douceur de Let the cards fall n'incite pas à quitter son cocon, on est plus tenté par une simple contemplation béate, une dégustation sonore... et tant pis si on se rendort.

Oli