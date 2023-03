Pour moi, The Breakfast Club, c'est un teenage movie des années 80, l'histoire de 5 gamins, que tout semble opposer, qui sont collés un samedi matin au lycée, et qui se rendent compte que finalement, derrière l'apparence, ils souffrent pareil, et qu'ils doivent s'unir face aux méchants profs et aux parents débiles pour changer le monde. ....oui, c'est un teenage movie. Mais ce The Breakfast Club qui vient nous présenter leur deuxième EP intitulé Dear ghost, après Here we are en 2019, n'a pas grand-chose à voir avec le film.



Si Léonie Young et Julien Puyau, le duo lillois qui forme The Breakfast Club, ont choisi ce patronyme, c'est peut-être plutôt pour le côté doux et sucré des retrouvailles matinales, l'ambiance alanguie, le réveil des sens et du corps. Dear ghost, c'est 5 titres pop, une pop au sens noble du terme, celle aux sonorités electro-rock mais à la construction recherchée, sans emballage criard, ou mélodie simpliste. Léonie au chant clair et berçant, Julien à la guitare, sobre, en accompagnement. Ici, quelques notes de piano, là, quelques chœurs. Les Lillois nous raconterons notamment des histoires de gentils fantômes ("Dear ghost"), de plongeon dans l'océan "(Swim deep"), de départ ("On my shoulder"), de bords de mer. À l'instar de Sophie Hunger ou Suzanne Vega, les Lillois proposent une pop reposante et inspirante. Allez, prends un café et un croissant et laisse-toi aller au bon son de The Breakfast Club.

Eric