Braziliers est le résultat de la réunion du duo Ropoporose et de Marceau Boré alias Piano Chat à la guitare et au chant, dont le point commun est au moins la pop rock bricolée et DIY. Sans trop de surprise, ce qui a découlé pendant ces deux années de collaboration musicale (composée à l'été 2016, enregistrée en juin 2017, sortie en octobre 2018) est une savante alchimie de douces et fleuries mélodies, de rythmes chaloupés et rock n' roll, le tout clamés par des voix pimpantes à la fois en langue française et anglaise. Inutile de vous dire, si évidemment vous connaissez bien les deux entités, que les six titres de ce 421 sentent bon l'été et le soleil, la douceur et la vigueur à la fois, et comporte de véritables petits bijoux pop comme le morceau tête de gondole "Choukès" ou bien un esprit plus garage-punk sur "Merci beaucoup bonsoir". Mais le trio sait aussi surprendre par "Veaux doux", titre fleuve de plus de 10 minutes dans lequel les percussions tribales accompagnent un air mystique, mais aussi par sa reprise personnelle et réussie de "C'est comme ça" des Rita Mitsouko. Comme dans le jeu de dés portant le même nom, cet album fait preuve d'une série de belles combinaisons. Entêtant et très accessible, cet EP est à posséder en cas de déprime.

Ted