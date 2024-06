Syd Kult, projet solo de Cyril, était peu à peu devenu un groupe à part entière, l'aventure s'est terminée au printemps 2022 laissant la place à d'autres idées dont Brasca où notre homme s'occupe de la production, de la composition (textes et musiques), des guitares, du chant, de la basse et des claviers. Ça ressemble pas mal à un nouveau projet solo, non ? Mais le charme des titres a attiré quelques musiciens qui ont décidé de partager des moments de leur vie avec Brasca qui, peu à peu, est devenu un groupe, un indispensable pour rendre concret ces notes en concert et faire transpirer les foules à l'écoute de riffs grungy.



Bye bye les ambiances folk, mises de côté les aspirations instrumentales (sauf pour l'interlude "Swing for lovers"), bienvenue aux accords gras, aux distorsions traînantes et au chant déchirant/touchant, s'il y a encore un peu de culte ici, c'est pour Nirvana et tout un pan de l'histoire du rock. La voix claire et lumineuse de Cyril, notamment sur les couplets, évite à Brasca le piège de la simple copie, même si sur quelques passages, on se demande quel morceau du groupe de Seattle est repris... Sans aller en chercher les sons ou les timbres, "Julie" se rapproche d'Alice (in Chains) avec l'opposition des teintes, d'un noir foncé au bleu clair (ou Black gives way to blue ?, mais ça ne doit être qu'une coïncidence), d'une légèreté d'un chant au foisonnement des distorsions, le morceau est aussi riche qu'enlevé et aussi passionné que passionnant. Un des autres titres qui sort du lot, c'est "Into the sun", une construction un peu plus prog, une ambiance psychédélique et feu de camp dans le désert marquent les esprits... Plus que "Bloodline" qui, s'il donne son nom à l'album, se révèle assez "basique", un titre rock qui ne s'aventure pas franchement en terres grunge ou stoner, ne s'emballe un poil que sur sa fin et nous laisse sur la nôtre. Pas comme "Les ombres" qui marie aux consonances nord-américaines de la musique un texte en français, le chant ne s'éraille pas autant qu'en anglais, mais guitares et arrangements le mettent en avant pour finir l'opus aussi bien qu'il a commencé.



Puisqu'on me demande mon avis, je le donne, je préfère la première partie du disque ("Cut the ties", "Burning sky", "Midnight home" et "Julie") car même si la deuxième propose une vision plus personnelle, je la trouve moins primairement efficace. Étant un "enfant du rock" devenu "ado du grunge", le côté nostalgique et plaisir immédiat de ces titres l'emporte largement sur le reste.