Si avec son 1er EP Catch it as it goes!, The Bradley's sonnait davantage comme un projet récréatif de Mat (guitare/chant, aka Jean Loose ex-The Rebel Assholes) et Fred (batterie, ex-Zakotrev), afin de s'occuper pendant le confinement, là on passe au niveau supérieur avec ce 1er album, Forward, en format digipak, doté d'un vrai artwork cette fois (héhé) et composé en trio avec la venue de Jo (Recueil Morbide) à la basse. Quand je lance la première chanson "White pants & red hat", pendant quelques secondes j'ai comme l'impression d'un 45t qui tourne en 33t mais il n'en est rien, c'est juste que Mat a délaissé son punk à roulettes qui galope pour un rock qui laisse toujours la part belle aux guitares saturées, certes, mais accordées un peu plus bas, et aux tempos moins relevés. Bon, sauf sur "No lead" où un petit retour aux sources est opéré (les Burning Heads ne sont pas loin).

Autrement, pour ne jamais nous lasser, The Bradley's varie les ambiances, avec des titres plus enjoués, aérés, à base d'accords ouverts ("The line" ou "Joy breaker") ou bien plus sombres ("Talk, talk..."), plus heavy ("Paradox" avec son riff bien gras), plus grungy ("Out of steel")... Mais d'un point de vue purement perso, c'est quand le groupe est à la croisée de ces chemins, comme dans "Let it grow" ou le très bon titre éponyme "Forward", que je prends encore plus de plaisir à le suivre.