The Bradley's est le nouveau projet de Mathieu Kabi aka Jean-Loose, bien connu de nos lecteurs pour avoir été le guitariste chanteur de The Rebel Assholes et être producteur et réalisateur d'albums au sein du désormais réputé Indie Ear Studio (Flying Donuts, Athlète, Two Tone Club...). Un bon client quoi ! À tel point que sans avoir écouté la moindre note de son nouveau groupe, je me doutais que ça serait bien. Et tu peux d'ores et déjà enregistrer dans tes tablettes que mon surnom est dorénavant Nostradamus !



En guise de carte de visite, le duo, né pendant le premier confinement et composé également de Fred (ex Zakotrev), a fait paraître il y a quelques semaines (euh, quelques mois !) Catch it as it goes!, son premier EP sept titres. Dans un style "touche à tout" avec pour dénominateur commun les guitares saturées et les belles mélodies dans la grande tradition des sacro-saintes années 90, The Bradley's propose un ensemble de titres de qualité qui plaira assurément aux amateurs d'indie-rock et aux passionnés de musique dite alternative. Et alors que le groupe en est à ses balbutiements en ce qui concerne les prestations scéniques, nul doute que l'attachant duo renversera tout sur son passage sur les scènes de France et de Navarre (et le carrelage de ton PMU préféré). Qu'il soit abrasif ("Catch us as it goes!" ouvrant le disque, "The link" sentant bon l'air de Seattle, "This door"), énigmatique ("WDKW", "No!") ou même noisy ("Tainted noises"), The Bradley's, en toute décontraction, casse les codes du rock en laissant libre cours à ses envies et ses inspirations. Et quel plaisir de retrouver la chouette voix de Mathieu ! Et si tu me le demandes, j'aurais bien du mal à te dire quel est mon titre préféré, car ils sont tous différents mais tellement complémentaires pour définir l'indéfinissable palette musicale de The Bradley's. Un disque à écouter dans son intégralité pour en saisir toutes les subtilités et en apprécier toutes les valeurs. À bientôt sur scène les gars !

gui de champi