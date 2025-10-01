Laisse-moi te raconter une histoire : C'est Mathias et Brunoï, deux potes qui se promènent un soir dans une grande ville avec leur contrebasse et banjo. Ils font une petite session dans un petit bar bien classe qui propose une petite scène sympa. Quelques chansons de rock qui swinguent et de textes qui scat, ils papotent avec le public "Bla bla", font mieux connaissance avec certaines personnes "Kissos milaou". Et puis le bar ferme, les deux amis trainent dans les ruelles sombres. Au détour de l'une d'entre elles, ils font connaissance avec "Lola des villes", enfin plutôt Lior Shoov qui les emmène dans une spirale musicale au son d'un violon virevoltant et d'un chant hébreu. Sonnés par cette rencontre, ils errent ensuite dans les rues sombres, accompagnés d'un instrumental presque chamanique. Ils semblent chercher une certaine "Hannah 89", mais ils tombent sur G.W.Sok (The Ex), qui est assis sur un banc, face au fleuve. Celui-ci leur conte un récit en néerlandais, "Gedoe met geluid", peut-être la vie de John Kairos, peut-être sa propre biographie, qui sait.... Puis le jour commence à se lever, et la ville se réveille. Mathias et Brunoï n'ont toujours pas sommeil et commencent à reprendre leurs instruments et accompagner l'éveil de la cité. "He ho" semblent-ils interpeler les habitants, mais la fatigue commence à se sentir, et la musique se fait plus calme. "Lochten bow", à moins que ce ne soit les esprits et les corps qui réclament le repos, mais les deux amis résistent et entament "Bogolo", comme un refrain folk sautillant qui les enjoint à ne pas s'endormir. Mais il est temps de commencer leur nuit et finir leur balade nocturne. Ils s'endorment alors tranquillement, mais les souvenirs et personnes rencontrés durant cette nuit viennent les hanter, leur susurrer des phrasés inintelligibles, des phrases incompréhensibles. Peut-être même "Sinatra 62" est venu leur parler.



Voilà donc une certaine lecture de ce que pourrait être ce premier LP de Boucan (Toulouse), duo composé de Mathias Imbert et Brunoï Zarn, accompagnés de Lior Shoov, G.W. Sok, Bastien Pelenc, et de leurs instruments, contrebasse, guitare, violons, claviers, piano, banjo, tout cela sous la houlette d'un certain John Parish (producteur entre autres de P.J. Harvey, 16 Horsepower, Arno), qui vient chapeauter et produire cette Ballad of John Kairos. Une promenade que tu es maintenant libre d'interpréter, aux sons d'un folk rock original, où les textes, quand ils sont présents, sont en hébreu, néerlandais, ou de cette langue imaginaire qui te fera peut-être reprendre cet étrange "bogolo bogolo". Réellement atypique sans être non plus disruptif de la musique rock folk, Boucan (Toulouse) sait tout de même t'emmener dans une ballade aussi originale qu'intéressante.

Eric



Publié dans le Mag #65