Boucan est né d'une rencontre dans un studio d'enregistrement. Celle de Benji, bassiste de Max Lampin, venu un jour avec son groupe enregistrer chez Raphaël qui, en plus d'être ingé-son, est batteur (ex-membre d'Enlarge Your Monster jouant en parallèle dans Coccyx). Ce duo basse-batterie lyonnais de rock instrumental lance assez vite l'EP Reptiliens puis alterne pendant de longues années leur local de répét' avec les dates de concerts afin de travailler, tester, peaufiner et maîtriser leurs huit nouveaux morceaux qui formeront au bout de cinq années leur premier album éponyme. Sorti en février 2022 avec l'aide de plusieurs labels dont Araki Records, Bigoût Records et Vox Project, ce disque vendu à prix libre porte son nom à merveille. Car Boucan montre dès le début sa capacité à foutre un dawa sonore monumental avec leur math-noise influencée autant par Doppler, Lighting Bolt, Zeus, ou même Hella sur certaines parties. Tu auras donc deviné que c'est plutôt fulgurant, que ça frappe fort, et que les larsens et distos sont au programme. Boucan distille des titres profondément marqués par un certain sens du groove imparable, d'un son rugueux et rouillé, et forcément tout ça laisse des traces. Ce premier album enregistré par Raphaël au local juste avant la pandémie a été conçu de manière à retranscrire à la perfection l'énergie d'un live. Mission réussie ! Maintenant, il ne reste plus qu'à surveiller leurs dates pour ressentir cette force en action.

Ted